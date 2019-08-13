Українські школярі - серед найкращих програмістів світу

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Українські школярі на Міжнародній олімпіаді з інформатики здобули одну золоту, дві срібні та одну бронзову медалі

Українські школярі отримали чотири медалі на Міжнародній олімпіаді з інформатики

На 31-й Міжнародній учнівській олімпіаді з інформатики (IOI-2019 International Olympiad in Informatics), що проходила у Баку (Азербайджан), українські школярі вибороли одну золоту, дві срібні та одну бронзову нагороди.

Про це повідомляє Інститут модернізації змісту освіти.

У особистому заліку чудовий результат показав володар «золота», одинадцятикласник Назарій Деньга, який має 14 результат серед 335 учасників із 88 країн світу.

Дуже добре виступили й інші троє наших школярів: десятикласниця Софія Мельник та одинадцятикласник Андрій Куц здобули престижне «срібло», а «бронзу» отримав десятикласник Максим Зуб. Усі цьогорічні призери – вихованці Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка, яких підготував Мельник Валентин Іванович, Заслужений вчитель України, учитель інформатики цього закладу.

Протягом двох днів змагання учасники щодня вирішували три алгоритмічні завдання за п’ять годин. Заборонялося використовувати навчальну літературу та спілкуватися між собою.

Зазвичай, завдання вирішуються за допомогою написання відповідних програм на C, C ++ і Pascal.

Перемогли в загальному заліку росіяни – чотири золоті медалі, без срібних і бронзових. У Китаю і США – по три золоті й одній срібній нагороді.

У результаті здобутих нагород Україна увійшла в топ-12 кращих збірних світу з інформатики.



