Схопили та заштовхали до авто: у Києві викрадено людину
У Києві оголошено план-перехоплення
Момент викрадення зняли на відео жителі прилеглого будинкуУвечері в середу, 26 серпня, в Києві на вулиці Голосіївській, 13Б невідомі схопили чоловіка і заштовхали його в автомобіль Volkswagen.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Момент викрадення зняли на відео жителі прилеглого будинку. На кадрах видно, як група людей силою затягує потерпілого до машини, той чинить опір і кличе на допомогу.
На кадрах видно, як група людей силоміць затягує потерпілого до машини, той пручається та кличе на допомогу.
Зазначається, що правоохоронці оголосили у столиці план «Перехоплення», а можливих очевидців просять телефонувати на спецлінію «102».
Інформація уточнюється.