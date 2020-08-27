Схопили та заштовхали до авто: у Києві викрадено людину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві оголошено план-перехоплення

Момент викрадення зняли на відео жителі прилеглого будинку

Увечері в середу, 26 серпня, в Києві на вулиці Голосіївській, 13Б невідомі схопили чоловіка і заштовхали його в автомобіль Volkswagen.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Момент викрадення зняли на відео жителі прилеглого будинку. На кадрах видно, як група людей силою затягує потерпілого до машини, той чинить опір і кличе на допомогу.

На кадрах видно, як група людей силоміць затягує потерпілого до машини, той пручається та кличе на допомогу.

Зазначається, що правоохоронці оголосили у столиці план «Перехоплення», а можливих очевидців просять телефонувати на спецлінію «102».

Інформація уточнюється.