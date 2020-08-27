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    Схопили та заштовхали до авто: у Києві викрадено людину

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    У Києві оголошено план-перехоплення - Схопили та заштовхали до авто: у Києві викрадено людину
    У Києві оголошено план-перехоплення

    Момент викрадення зняли на відео жителі прилеглого будинку

    Увечері в середу, 26 серпня, в Києві на вулиці Голосіївській, 13Б невідомі схопили чоловіка і заштовхали його в автомобіль Volkswagen.

    Про це повідомляє Київ Оперативний.

    Момент викрадення зняли на відео жителі прилеглого будинку. На кадрах видно, як група людей силою затягує потерпілого до машини, той чинить опір і кличе на допомогу.

    На кадрах видно, як група людей силоміць затягує потерпілого до машини, той пручається та кличе на допомогу. 

    Зазначається, що правоохоронці оголосили у столиці план «Перехоплення», а можливих очевидців просять телефонувати на спецлінію «102».

    Інформація уточнюється.

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