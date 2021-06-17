Шумно, драйвово, рок-н-рольно. В Києві пройде грандіозний байкерський фестиваль (програма)

Байкерська спільнота організовує четвертий всеукраїнський фестиваль розвитку мотоциклетної культури

26-27 червня у столичному парку «Муромець» та біля Арки дружби народів пройде фестиваль Moto Open Fest 2021, а 25 червня біля Арки дружби народів відбудеться промо-день фестивалю. Організатори заходу очікують понад 80 тисяч гостей. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Moto Open Fest 2021 – це четвертий всеукраїнський фестиваль розвитку мотоциклетної культури, мотоспорту, популяризації безпеки дорожнього руху, туристичної привабливості столиці і живої музики. У рамках фестивалю заплановано проведення змагань з квадро та мотоспорту, екстремальні шоу-програми, тест-драйви мото- та квадро-техніки, виставка світових мото-брендів, мото-тюнінг шоу, кубок кастомайзингу. Звичайно, жодного разу фестиваль не проходив без музики. І цьогорічний фестиваль – не виняток», – розповів Поворозник.

За його словами цього року на глядачів та мотогонщиків чекає яскрава музична програма. Гості фестивалю: Бez Обмежень, Ляпис-98, Мачете, Друга Ріка, Скрябін&Юркеш, Табула Раса, ТАРТАК, AS/DS TRIBUTE, Аня Жуліна, Prime Orchestra, Моторролла та Furman Band.

«Я постійно повторюю, що байкерська спільнота – приклад єднання однодумців, які завжди готові підтримати один одного. Мотофестивалі дають можливість кожному на короткий час поринути у життя шанувальників мото. Запрошуємо усіх на Moto Open Fest 2021! Вхід вільний! Буде шумно, драйвово, смачно і рок-н-рольно!» – сказав Поворозник.

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Нагадаємо, 11 та 12 червня на Софійській площі в Києві відбувся показ монументальної проекції «Я – мрія...» в рамках 17 фестивалю «Французька весна в Україні».