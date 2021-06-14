Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)

Під час вистави «Я – мрія…» відбувалась світлова проекція на Софійський собор

У Києві відбувся яскравий фестиваль «Французька весна в Україні»

11 та 12 червня на Софійській площі в Києві відбувся показ монументальної проекції «Я – мрія...» в рамках 17 фестивалю «Французька весна в Україні».

«Я – мрія…» – монументальна світлова проекція, побудована з використанням 3D-технологій. Вистава висвітлює тему свободи як загальнолюдської цінності на зворушливому прикладі України. Автором музичного супроводу став відомий український гурт «ДахаБраха».

Цього року у зв'язку з протиепідемічними обмеженнями вхід на виставу був доступний за попереднім записом в межах наявних місць.

Виставу проводили Французький інститут в Україні від компанії «Spectaculaire, les Allumeurs d’images». Компанія вже відвідувала Київ у 2015 році, і тоді ця подія мала величезний успіх завдяки її гуманістичному змісту.