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    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)

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    Під час вистави&nbsp;&laquo;Я &ndash; мрія&hellip;&raquo; відбувалась світлова проекція на Софійський собор - Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Під час вистави «Я – мрія…» відбувалась світлова проекція на Софійський собор
    Фото: КМДА

    У Києві відбувся яскравий фестиваль «Французька весна в Україні»

    11 та 12 червня на Софійській площі в Києві відбувся показ монументальної проекції «Я – мрія...» в рамках 17 фестивалю «Французька весна в Україні».

    «Я – мрія…» – монументальна світлова проекція, побудована з використанням 3D-технологій. Вистава висвітлює тему свободи як загальнолюдської цінності на зворушливому прикладі України. Автором музичного супроводу став відомий український гурт «ДахаБраха».

    Цього року у зв'язку з протиепідемічними обмеженнями вхід на виставу був доступний за попереднім записом в межах наявних місць.

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    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)
    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)

    Виставу проводили Французький інститут в Україні від компанії «Spectaculaire, les Allumeurs d’images». Компанія вже відвідувала Київ у 2015 році, і тоді ця подія мала величезний успіх завдяки її гуманістичному змісту.

    Читайте також: Вуличні вистави, світлове шоу, концерти. Як у Києві проходитиме «Французька весна в Україні»
    Теги: Київ Франція фестиваль
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    Софійський собор «ожив». У центрі Києва відбулося вражаюче світлове шоу (фото, відео)