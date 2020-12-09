Швачки і коки не потрібні: із профтехосвіти Києва зникла половина спеціальностей (перелік)

Система професійно-технічної освіти столиці перебуває на етапі оновлення

Для підвищення інноваційного робітничого потенціалу Києва в систему професійно-технічної освіти міста внесено зміни: готуватимуть лише тих спеціалістів, які необхідні столиці.

Про це розповів в. о. першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський під час Регіональної ради з питань професійно-технічної освіти у Києві.

«Якщо раніше заклади професійної освіти готували спеціалістів із понад 200 напрямів, то тепер ця кількість скоротилася до оптимальної – 111. Ми лишили та актуалізували тільки ті професії, які справді необхідні на ринку праці», – зазначив Мондриївський.

За його словами, враховуючи відсутність працевлаштування, припинено підготовку робітничих професій за такими спеціальностями:

«Огранувальник алмазів у діаманти»,

«Оператор комп’ютерного набору» (навичками цієї професії володіє кожен працівник),

«Судноводій малотоннажного судна»,

«Кухар судновий»,

«Брошурувальник, палітурник»,

«Швачка» тощо.

А у зв’язку з відсутністю кадрового потенціалу та матеріально-технічного забезпечення закладів професійної освіти скасовано прийняття на спеціальності «Коваль» та «Паркетник».

«Система професійно-технічної освіти столиці постійно розвивається та наразі перебуває на етапі оновлення ресурсного забезпечення та модернізації матеріально-технічної бази. Роботи ще дуже багато, проте найважливішим тут має бути ефективна взаємодія і міста, і освіти, і роботодавців», – сказав Мондриївський.

Він додав, що тепер, відповідно до оновлення змісту освіти та державних стандартів професійно-технічної освіти, майбутніх абітурієнтів чекатимуть лише актуальні професії нового покоління, зокрема.

«Адміністратор програм радіо та телебачення»,

«Авторемонтник»,

«Офіс-адміністратор»,

«Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики»,

«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»,

«Маляр-реставратор»,

«Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів» тощо.

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