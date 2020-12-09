Швачки і коки не потрібні: із профтехосвіти Києва зникла половина спеціальностей (перелік)
Система професійно-технічної освіти столиці перебуває на етапі оновлення
Для підвищення інноваційного робітничого потенціалу Києва в систему професійно-технічної освіти міста внесено зміни: готуватимуть лише тих спеціалістів, які необхідні столиці.
Про це розповів в. о. першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський під час Регіональної ради з питань професійно-технічної освіти у Києві.
«Якщо раніше заклади професійної освіти готували спеціалістів із понад 200 напрямів, то тепер ця кількість скоротилася до оптимальної – 111. Ми лишили та актуалізували тільки ті професії, які справді необхідні на ринку праці», – зазначив Мондриївський.
За його словами, враховуючи відсутність працевлаштування, припинено підготовку робітничих професій за такими спеціальностями:
- «Огранувальник алмазів у діаманти»,
- «Оператор комп’ютерного набору» (навичками цієї професії володіє кожен працівник),
- «Судноводій малотоннажного судна»,
- «Кухар судновий»,
- «Брошурувальник, палітурник»,
- «Швачка» тощо.
А у зв’язку з відсутністю кадрового потенціалу та матеріально-технічного забезпечення закладів професійної освіти скасовано прийняття на спеціальності «Коваль» та «Паркетник».
«Система професійно-технічної освіти столиці постійно розвивається та наразі перебуває на етапі оновлення ресурсного забезпечення та модернізації матеріально-технічної бази. Роботи ще дуже багато, проте найважливішим тут має бути ефективна взаємодія і міста, і освіти, і роботодавців», – сказав Мондриївський.
Він додав, що тепер, відповідно до оновлення змісту освіти та державних стандартів професійно-технічної освіти, майбутніх абітурієнтів чекатимуть лише актуальні професії нового покоління, зокрема.
- «Адміністратор програм радіо та телебачення»,
- «Авторемонтник»,
- «Офіс-адміністратор»,
- «Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики»,
- «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»,
- «Маляр-реставратор»,
- «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів» тощо.