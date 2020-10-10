МОН назвало професії, які у майбутньому відійдуть на другий план



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Зазначається, що професії, пов’язані з забезпеченням здоров’я, навчанням, наданням індивідуальних послуг, творчістю залишаться актуальними

Гуманітарні спеціальності відійдуть на другий план, а технічні та інженерні, навпаки, будуть найбільш потрібним

Міністерство освіти і науки прогнозує, що у майбутньому «чисті» гуманітарні спеціальності відійдуть на другий план, а технічні та інженерні, навпаки, будуть найбільш потрібними. Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти, з посиланням на слова т.в.о. міністра Сергія Шкарлета.

Зазначається, що професії, пов’язані з забезпеченням здоров’я, навчанням, наданням індивідуальних послуг, творчістю залишаться актуальними, оскільки не можуть бути заміщені автоматизованими системами навіть із використанням штучного інтелекту.

«Водночас зростає потреба у фахівцях біологічного напрямку, особливо у сфері біоінженерії, біотехнологій, фармації тощо. Ці тенденції вимагають посилення природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців разом із набуттям ними ІТ-навичок», – зазначив т.в.о. міністра освіти і науки.

Також у МОН додали, що за оцінками світових експертів найбільш потрібними у майбутньому будуть фахівці, які можуть проєктувати, впроваджувати нову техніку і технології з урахуванням викликів майбутнього та професії, пов’язані з забезпеченням життя та здоров’я людини.

«Тенденція до неоіндустріалізації, впровадження концепції Індустрії 4.0, розвиток ІТ-технологій, екологічні проблеми – у найближчі 5–10 років змінять ландшафт найбільш потрібних професій», – наголошують в освітньому відомстві.

Як повідомлялося, експерти вважають, що у найближчі роки ми можемо чекати постійне зростання попиту на професіоналів у сфері ІТ та біотехнологій.

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