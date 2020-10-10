  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    МОН назвало професії, які у майбутньому відійдуть на другий план

    • Розсилка
    Зазначається, що професії, пов&rsquo;язані з забезпеченням здоров&rsquo;я, навчанням, наданням індивідуальних послуг, творчістю залишаться актуальними - МОН назвало професії, які у майбутньому відійдуть на другий план
    Зазначається, що професії, пов’язані з забезпеченням здоров’я, навчанням, наданням індивідуальних послуг, творчістю залишаться актуальними

    Гуманітарні спеціальності відійдуть на другий план, а технічні та інженерні, навпаки, будуть найбільш потрібним

    Міністерство освіти і науки прогнозує, що у майбутньому «чисті» гуманітарні спеціальності відійдуть на другий план, а технічні та інженерні, навпаки, будуть найбільш потрібними. Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти, з посиланням на слова т.в.о. міністра Сергія Шкарлета.

    Зазначається, що професії, пов’язані з забезпеченням здоров’я, навчанням, наданням індивідуальних послуг, творчістю залишаться актуальними, оскільки не можуть бути заміщені автоматизованими системами навіть із використанням штучного інтелекту.

    «Водночас зростає потреба у фахівцях біологічного напрямку, особливо у сфері біоінженерії, біотехнологій, фармації тощо. Ці тенденції вимагають посилення природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців разом із набуттям ними ІТ-навичок», – зазначив т.в.о. міністра освіти і науки.

    Також у МОН додали, що за оцінками світових експертів найбільш потрібними у майбутньому будуть фахівці, які можуть проєктувати, впроваджувати нову техніку і технології з урахуванням викликів майбутнього та професії, пов’язані з забезпеченням життя та здоров’я людини.

    «Тенденція до неоіндустріалізації, впровадження концепції Індустрії 4.0, розвиток ІТ-технологій, екологічні проблеми – у найближчі 5–10 років змінять ландшафт найбільш потрібних професій», – наголошують в освітньому відомстві.

    Як повідомлялося, експерти вважають, що у найближчі роки ми можемо чекати постійне зростання попиту на професіоналів у сфері ІТ та біотехнологій.

    Читайте також: 
    Міністерство освіти і науки технології робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies