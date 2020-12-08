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    Наука та освіта

    ЗНО з деяких предметів може стати платним

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    У 2021 році&nbsp;<span>вперше обов&rsquo;язковим предметом для ЗНО стане математика</span> - ЗНО з деяких предметів може стати платним
    У 2021 році вперше обов’язковим предметом для ЗНО стане математика
    Ілюстративне фото

    Система платного проходження ЗНО зможе запрацювати не раніше 2022 року

    Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні з додаткових предметів може стати платним.

    У Міністерстві освіти планують, що учасники тестування, які хочуть здати більше тестових предметів, ніж встановлено, будуть робити це за власний кошт.

    Такі нововведення були внесені у проєкт змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Наразі цей документ винесений на громадське обговорення, яке триватиме до 21 грудня.

    У проєкті наказу зазначається, що учасник ЗНО має право на проходження тестувань з установленої кількості навчальних предметів коштом державного бюджету. Або понад встановлену Міносвіти кількість навчальних предметів коштом фізичних і юридичних осіб у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

    У 2020 році скласти ЗНО за держкошти можна було з п’яти предметів. У 2019 році лише з чотирьох.

    До переліку обов’язкових предметів у 2021 році додали математику.

    Після схвалення проєкту змін Міносвіти спільно з Українським центром оцінювання якості освіти мають розробити відповідний порядок здійснення оплати за складання додаткових тестів.

    Система платного проходження ЗНО зможе запрацювати не раніше 2022 року.

    Пробне ЗНО-2021 в Україні відбудеться 10 квітня, а реєстрація триватиме від 5 до 19 січня 2021 року. Пробне ЗНО відбудеться за такими предметами: українська мова, українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, хімія, іноземні мови (англійська, німецька, іспанська, французька).

    Джерело: Факти

    Теги: ЗНО-2021 історія освіта гроші мова література українська мова навчання реєстрація
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