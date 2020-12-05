Уряд Угорщини виділив 100 стипендій для українців

Подача заявок триватиме до 15 січня 2021 року

Уряд Угорщини виділив 100 навчальних стипендій для українських студентів.

Про це повідомляє osvita.ua.

Навчання відбуватиметься за кількома програмами на освітніх рівнях «Бакалавр» і «Магістр» та освітньо-науковому рівні «Доктор філософії».

Всього угорським урядом буде надано 40 стипендій для бакалаврських та магістерських програм за гуманітарними, суспільствознавчими, технічними та медичними напрямами підготовки, 20 стипендій для магістерських програм повного циклу за технічним та медичним напрямами та 40 стипендій для навчання в аспірантурі.

Студенти першого року навчання (окрім освітньо-наукового рівня «Доктор філософії») зобов’язані відвідувати курс «Угорська мова як іноземна» від приймаючого університету та за його результатами скласти іспит наприкінці другого семестру.

Стипендіати, які не відвідуватимуть курс, не зможуть отримувати стипендію.

Для подання документів апліканти мають заповнити онлайн-анкету.

Подача заявок триватиме до 15 січня 2021 року.

Як відомо, на Закарпатті інтернет-ресурси поширили провокаційне відео з погрозами стосовно угорців.

МВС відреагувало, заявивши, що українські правоохоронці будуть жорстко переслідувати провокаторів, які виступають з погрозами на адресу громадян угорського походження.

30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Також 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.

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