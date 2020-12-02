Міносвіти хоче зобов’язати майбутніх вчителів проходити інтернатуру

Педагогічна інтернатура може проводитися як в закладі освіти, так і дистанційно

Термін проходження педагогічної інтернатури буде становити один рік

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт, згідно з яким планується запровадити у вищих учбових закладах педагогічну інтернатуру для тих, хто хоче стати вчителем.

Як повідомили у відомстві, термін проходження педагогічної інтернатури буде становити один рік.

Під час інтернатури інтерна буде супроводжувати педагог-наставник. Серед його обов’язків — здійснювати супровід і підтримку інтерна у педагогічній діяльності протягом першого року професійної діяльності.

Основними заходами інтернатури будуть:

проведення індивідуальних консультацій, бесід педагога-наставника з інтерном;

допомога у підборі відповідної літератури, підготовці навчальних занять;

здійснення моніторингу результатів навчання учнів;

участь у круглих столах, тренінгах, навчальних семінарах з методичних питань;

вивчення системи роботи вчителів із метою власного професійного вдосконалення.

Згідно з проєктом, педагогічна інтернатура може проводитися як в закладі освіти, так і дистанційно.

Звіт про виконання програми педагогічної інтернатури буде заслуховуватися на засіданні педагогічної ради навчального закладу.

Також за виконання обов’язків педагога-наставника наказом керівника закладу освіти працівникові буде призначатися доплата.

Також повідомлялося, Міносвіти обіцяє змінити підхід до відбору підручників.