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    Міносвіти хоче зобов’язати майбутніх вчителів проходити інтернатуру

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    Педагогічна інтернатура може проводитися як в закладі освіти, так і дистанційно - Міносвіти хоче зобов’язати майбутніх вчителів проходити інтернатуру
    Педагогічна інтернатура може проводитися як в закладі освіти, так і дистанційно

    Термін проходження педагогічної інтернатури буде становити один рік

    Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт, згідно з яким планується запровадити у вищих учбових закладах педагогічну інтернатуру для тих, хто хоче стати вчителем.

    Як повідомили у відомстві, термін проходження педагогічної інтернатури буде становити один рік.

    Під час інтернатури інтерна буде супроводжувати педагог-наставник. Серед його обов’язків — здійснювати супровід і підтримку інтерна у педагогічній діяльності протягом першого року професійної діяльності.

    Основними заходами інтернатури будуть:

    • проведення індивідуальних консультацій, бесід педагога-наставника з інтерном;
    • допомога у підборі відповідної літератури, підготовці навчальних занять;
    • здійснення моніторингу результатів навчання учнів;
    • участь у круглих столах, тренінгах, навчальних семінарах з методичних питань;
    • вивчення системи роботи вчителів із метою власного професійного вдосконалення.

    Згідно з проєктом, педагогічна інтернатура може проводитися як в закладі освіти, так і дистанційно.

    Звіт про виконання програми педагогічної інтернатури буде заслуховуватися на засіданні педагогічної ради навчального закладу.

    Також за виконання обов’язків педагога-наставника наказом керівника закладу освіти працівникові буде призначатися доплата.

    Також повідомлялося, Міносвіти обіцяє змінити підхід до відбору підручників.

    Теги: Міністерство освіти і науки освіта навчання вчитель університет
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