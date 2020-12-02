Міносвіти хоче зобов’язати майбутніх вчителів проходити інтернатуру
Термін проходження педагогічної інтернатури буде становити один рік
Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт, згідно з яким планується запровадити у вищих учбових закладах педагогічну інтернатуру для тих, хто хоче стати вчителем.
Як повідомили у відомстві, термін проходження педагогічної інтернатури буде становити один рік.
Під час інтернатури інтерна буде супроводжувати педагог-наставник. Серед його обов’язків — здійснювати супровід і підтримку інтерна у педагогічній діяльності протягом першого року професійної діяльності.
Основними заходами інтернатури будуть:
- проведення індивідуальних консультацій, бесід педагога-наставника з інтерном;
- допомога у підборі відповідної літератури, підготовці навчальних занять;
- здійснення моніторингу результатів навчання учнів;
- участь у круглих столах, тренінгах, навчальних семінарах з методичних питань;
- вивчення системи роботи вчителів із метою власного професійного вдосконалення.
Згідно з проєктом, педагогічна інтернатура може проводитися як в закладі освіти, так і дистанційно.
Звіт про виконання програми педагогічної інтернатури буде заслуховуватися на засіданні педагогічної ради навчального закладу.
Також за виконання обов’язків педагога-наставника наказом керівника закладу освіти працівникові буде призначатися доплата.
Також повідомлялося, Міносвіти обіцяє змінити підхід до відбору підручників.