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    Синоптики попередили киян про погіршення погоди

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    У столиці дощитиме - Синоптики попередили киян про погіршення погоди
    У столиці дощитиме

    Сьогодні у Києві дощ і пориви вітру

    Сьогодні, 22 березня, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Окрім того, за прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура 9-11° тепла.

    Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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