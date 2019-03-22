Синоптики попередили киян про погіршення погоди
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У столиці дощитиме
Сьогодні у Києві дощ і пориви вітру
Сьогодні, 22 березня, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Окрім того, за прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура 9-11° тепла.
Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.