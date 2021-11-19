Синоптики попередили киян про сильний штормовий вітер

У суботу в Києві пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с

У вихідні в столиці буде тепло

У суботу, 20 листопада, в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Про це інформує Український гідрометцентр.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, у Києві в ніч на суботу та вранці 20 листопада пройдуть дощі, вдень та в неділю – без істотних опадів.

«Завтра в столиці – сильний штормовий вітер! Потішить хіба що температура повітря: вихідними в Києві близько +10 градусів», – написала вона.

Діденко прогнозує з понеділка–вівторка чергове похолодання в Україні.

Як повідомлялося, 19 листопада в Україні до кінця доби погода буде несприятливою. Очікується мокрий сніг з дощем, сильні дощі, вітер і низька температура.

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