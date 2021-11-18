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    На Київ сунуть дощі з мокрим снігом. Коли чекати на опади?

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    Перший сніг очікується в Києві в ніч на 19 листопада - На Київ сунуть дощі з мокрим снігом. Коли чекати на опади?
    Перший сніг очікується в Києві в ніч на 19 листопада
    фото з відкритих джерел

    Синоптики попереджають киян про нестійку погоду

    У ніч на п’ятницю, 19 листопада, у Києві та області очікується дощ і мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Вночі у столиці стовпчики термометрів опустяться до -1…+1 градуса, вдень температура повітря коливатиметься в межах 3–5 градусів тепла.

    Синоптична карта з прогнозом на 19 листопада

    Синоптична карта з прогнозом на 19 листопада

    Як повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко, завтра мокрий сніг очікується на Сумщині, місцями у Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській областях та в Карпатах.

    У столиці вдень пройдуть дощі.

    «20-21 листопада стане ще тепліше на кілька градусів, проте атмосфера буде нестійкою, повітря вологим, з опадами, вітер – рвучким», – прогнозує Діденко.

    За її словами, з понеділка-вівторка в Києві знову похолоднішає, а ближче до наступних вихідних – знову потеплішає.

    Як повідомлялося, в Києві 18 листопада вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 5° тепла.

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    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр снігопад дощ Наталка Діденко
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    На Київ сунуть дощі з мокрим снігом. Коли чекати на опади?