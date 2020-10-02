У Києві дерево розчавило автомобіль і затиснуло людей у ньому (фото)



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Дерево впало на автомобіль ГАЗ «Волга» Фото: ДСНС

Рятувальники деблокували водія та пасажира автівки

У четвер, 1 жовтня, столичні рятувальники звільнили потерпілих з понівеченого авто внаслідок падіння дерева.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, о 16:34 надійшов виклик щодо постраждалих від наслідків негоди по Житомирському шосе, що у Святошинському районі столиці.

На проїжджій частині дороги на автомобілі Volkswagen та ГАЗ «Волга» внаслідок пориву вітру впало дерево. У «Волзі» затиснуло водія та пасажира.

Рятувальники 9 Державної пожежно-рятувальної частини деблокували потерпілих з понівеченого авто та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги з незначними забоями та подряпинами.

Після цього рятувальники продовжили роботи зі звільнення проїжджої частини дороги від поваленого дерева.

Нагадаємо, 1 жовтня столицею пронісся буревій і залишив по собі пошкоджені дерева і чимало зламаного гілля.