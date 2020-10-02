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    У Києві дерево розчавило автомобіль і затиснуло людей у ньому (фото)

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    Дерево впало на автомобіль&nbsp;ГАЗ &laquo;Волга&raquo;&nbsp; - У Києві дерево розчавило автомобіль і затиснуло людей у ньому (фото)
    Дерево впало на автомобіль ГАЗ «Волга» 
    Фото: ДСНС

    Рятувальники деблокували водія та пасажира автівки

    У четвер, 1 жовтня, столичні рятувальники звільнили потерпілих з понівеченого авто внаслідок падіння дерева.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, о 16:34 надійшов виклик щодо постраждалих від наслідків негоди по Житомирському шосе, що у Святошинському районі столиці.

    На проїжджій частині дороги на автомобілі Volkswagen та ГАЗ «Волга» внаслідок пориву вітру впало дерево. У «Волзі» затиснуло водія та пасажира.

    Рятувальники 9 Державної пожежно-рятувальної частини деблокували потерпілих з понівеченого авто та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги з незначними забоями та подряпинами.

    Після цього рятувальники продовжили роботи зі звільнення проїжджої частини дороги від поваленого дерева.

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    У Києві дерево розчавило автомобіль і затиснуло людей у ньому (фото)
    У Києві дерево розчавило автомобіль і затиснуло людей у ньому (фото)
    У Києві дерево розчавило автомобіль і затиснуло людей у ньому (фото)
    У Києві дерево розчавило автомобіль і затиснуло людей у ньому (фото)

    Нагадаємо, 1 жовтня столицею пронісся буревій і залишив по собі пошкоджені дерева і чимало зламаного гілля.

    Київ ДСНС автомобіль рятувальники вітер негода буревій
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