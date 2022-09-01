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Синоптики зафіксували в Києві температурний рекорд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Синоптики зафіксували в Києві температурний рекорд
Найхолодніше у Києві було 31 серпня, коли мінімальна температура опустилась до +16,1°C
фото ілюстративне

Серпень став одним із найспекотніших місяців за останні 142 роки у Києві

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала +22,3°C, що на 1,9°C вище за кліматичну норму. Про це повідомляється на сайті обсерваторії.

Зазначається, що впродовж серпня було зафіксовано три температурні рекорди. Він став дев’ятим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень.

«Найхолодніше у Києві було 31 серпня, коли мінімальна температура опустилась до +16,1°C, а найтепліше – 24 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,1°C», – йдеться в повідомленні.

У серпні на проспекті Науки, 37 випало 60 мм опадів, або 107% кліматичної норми.

Нагадаємо, у Києві 27 серпня середньодобова температура повітря становила +24,6°C, перевищивши попередній рекордний показник для цього дня.

 

Теги: Київ

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