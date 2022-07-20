Вперше в історії у Великій Британії зафіксували температуру вище 40 градусів

Пожежне управління Лондона повідомило про виникнення кількох масштабних пожеж

Показник температурного стовпчика у Великій Британії вперше за всю історію спостережень піднявся до 40,2 градуса за Цельсієм. Про це повідомляє BBC.

«У лондонському аеропорту Хітроу зафіксували новий рекорд температури 40,2 градуса за Цельсієм, очікується, що спека посилюватиметься упродовж дня», – йдеться у повідомленні.

Попередній пік спеки в Британії був зареєстрований у Кембриджі у 2019 році, тоді стовпчик термометра піднявся до 38,7 градуса за Цельсієм.

Також пожежне управління Лондона повідомило про виникнення кількох масштабних пожеж у столиці й околицях. Зайнялися пересохлі трава й дерева щонайменше у трьох різних місцях. Для гасіння вогню виїхали близько пів тисячі пожежників у самому Лондоні та навколо нього.

Учені пов’язують температурну аномалію з наслідками зміни клімату і, зокрема, створенням так званого «теплового купола», який виникає через накопичування маси теплого повітря, яке затримується високим атмосферним тиском.

Нагадаємо, Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.

Разом з тим влада Великої Британії також ввела надзвичайний стан через спеку, яку очікували 18-19 липня.

Також в Іспанії через аномальну спеку померли понад 500 осіб. Протягом першого тижня спеки, що тривав з 10 по 16 липня, стовпчик термометра подекуди сягав 45 градусів. Найбільш смертоносним днем виявилася субота, коли від спеки загинуло 150 людей.