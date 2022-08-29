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Синоптики зафіксували в Києві температурний рекорд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Синоптики зафіксували в Києві температурний рекорд
27 серпня в Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +24,6 градусів
фото ілюстративне

28 серпня мінімальна температура повітря у Києві повторила рекордне значення 1943 року

У Києві 27 серпня середньодобова температура повітря становила +24,6°C, перевищивши попередній рекордний показник для цього дня. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

«За даними спостережень метеостанції, 27 серпня в Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +24,6 градусів, що на 0,2 градуси вище за рекордне значення температури в цей день 1943 року. Кліматична норма перевищена на 5,7 градусів», – йдеться в повідомленні.

Мінімальна температура повітря у столиці не опустилася нижче +20,5. Попереднє рекордне значення було зафіксовано у 1975 році та становило +18,3.

28 серпня мінімальна температура повітря у Києві повторила рекордне значення 1943 року та становила +19,9.

Раніше повідомлялося, що рівень води у найбільшому гірському озері України Синевир через засуху впав до історично мінімуму.

Нагадаємо, що 6 липня у столиці зафіксували температуру 34,3 градуси – це рекордне значення для цієї дати.

Теги: рекорд Київ

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