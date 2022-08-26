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Нові рекорди температур: вчені налякали прогнозами по клімату

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Нові рекорди температур: вчені налякали прогнозами по клімату
Вчені прогнозують, що рекордна спека в Європі стане нормою
CNN

Людство в найближчі десятиліття зіткнеться з новими рекордами температур

Рекордна спека, яка прокотилася Європою цього року, стане «середнім» літом до 2035 року, навіть якщо всі країни скоротять свої викиди парникових газів настільки, наскільки вони зобов'язалися. Про це пише CNN із посиланням на аналіз, проведений Центром Хедлі Метеорологічного бюро Великої Британії на замовлення Консультативної групи з кліматичних криз країни (CCAG).

Дослідження виявило, наскільки швидко температури змінюються в регіоні, використовуючи історичні записи середніх літніх температур з 1850 року і порівнюючи їх із прогнозами моделей.

Аналіз показав, що в довгостроковій перспективі середнє літо в Центральній Європі до 2100 року буде більш ніж на 4 градуси за Цельсієм спекотніше, ніж у доіндустріальну епоху. Тепер вчені кажуть, що всі хвилі тепла несуть на собі відбитки антропогенної зміни клімату, спричиненої переважно спалюванням викопного палива.

«Ці дані служать терміновим нагадуванням про те, що країнам необхідно вийти далеко за рамки своїх внесків, що визначаються на національному рівні, які досі були обіцяні в рамках Паризької угоди, метою якої є обмеження глобального потепління до рівня нижче 1,5°C, якщо це можливо», – йдеться у повідомленні CCAG.

Велика Британія встановила історичний національний температурний рекорд у липні після того, як вона вперше перевищила 40 градусів за Цельсієм (104 градуси за Фаренгейтом). Інші локальні рекорди були побиті в деяких частинах Іспанії, Португалії та Франції, які також борються з лісовими пожежами, оскільки через спеку та посуху ліси та луки висихають.

Нагадаємо, раніше Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.

Разом з тим влада Великої Британії також ввела надзвичайний стан через спеку, яку очікували 18-19 липня.

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