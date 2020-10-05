В Україні почали діяти нові карантинні зони: що змінилось



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Київ далі залишається в «помаранчевій» зоні

У «червоній» зоні два міста

В Україні з понеділка, 5 жовтня, почали діяти оновлені карантинні зони з огляду на епідеміологічні ситуації в регіонах.

Відповідне рішення 1 жовтня прийняла Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

До «червоної» зони карантину потрапили:

Тернопіль,

Канів.

Заборонено: роботу громадського транспорту; роботу ТРЦ, кафе і ресторанів.

«Помаранчева» зона:

місто Вінниця Вінницької області;

міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький та Турійський райони Волинської області;

місто Дніпро Дніпропетровської області;

міста Бахмут і Вугледар, Слов’янський район Донецької області;

Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Овруцький, Олевський та Чуднівський райони Житомирської області;

місто Ужгород, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Ірпінь та Фастів, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київській області;

Біловодський район Луганської області;

місто Львів, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Подільский райони Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

міста Дубно, Вараш та Острог, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

міста Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький, Зачепилівський, Первомайський та Харківський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвецький, Красилівський, Летичівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

місто Ніжин, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області.

Заборонено роботу: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м приміщення); дитячих таборів; масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м).

Згідно з новими правилами зонування, виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповнювання 50% сидячих місць.

«Жовта» зона:

міста Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Бершадський, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Немирівський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський та Чечельницький райони Вінницькій області;

місто Ковель, Горохівський, Іванчівський, Камінь-Каширський, Ковельский, Локачинський, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський та Шацький райони Волинської області;

міста Кривий Ріг, Новомосковськ та Тернівка, Верхньодніпровський, Дніпровський, П’ятихатський, Солонянський та Царичанський райони Дніпропетровської області;

міста Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов’янськ та Торецьк, Великоновосілківський, Маріївський та Покровський райони Донецької області;

міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Коростенський, Народицький, Новоград-Волинський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Хорошівський та Черняхівський райони Житомирської області;

міста Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Мукачівський, Рахівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя та Бердянськ, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Новомиколаївський, Приазовський, Токмацький та Якимівський райони Запорізької області;

міста Болехів, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рожнятівський та Снятинський райони Івано-Франківської області;

міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав та Славутич, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслів-Хмельницький, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

місто Сєвєродонецьк, Білокуракинський, Кременівський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області;

міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;

місто Вознесенськ, Березанський, Веселинівський, Вітовський, Кривоозерський та Миколаївський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ та Южне, Балтський, Білгород-Дністровський, Іванівський, Ізмаїльський, Кодимський, Любашівський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;

міста Лубни та Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новсанжарський, Полтавський та Шишацький райони Полтавської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Конотоп, Охтирка, Ромни та Шостка, Білопільський, Буринський, Глухівський, Краснопільський, Лебединський, Недригайлівський, Роменський та Середино-Будський райони Сумської області;

міста Ізюм, Куп’янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Лозівський, Нововодолазький та Чугуївський райони Харківської області;

місто Херсон, Білозерський, Іванівський та Новотроїцький райони Херсонської області;

міста Славута та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Кам’янець-Подільський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Старосинявський, Хмельницький та Чемеровецький райони Хмельницької області;

міста Черкаси, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Тальнівський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;

міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Бобровицький, Городнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Ніжинський, Ріпкинський, Срібнянський та Чернігівський райони Чернігівської області;

місто Київ.

Заборонено: відвідування установ соцзахисту, в яких знаходяться люди похилого віку (крім тих осіб, які надають послуги).

Всі інші області та міста входять до «зеленої» зони, обов'язкові маски або респіратори в громадських будівлях; під час масових заходів допускається одна особа на 5 кв. м; кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки в масках і на пасажирських сидіннях.

Нагадаємо, в Україні за добу 3 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633).

Коронавірус в Україні

Всього 226432

Хворіють 121928

Одужали 100107

Померли 4397

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 4 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 226462 людини, одужали 100107 осіб, летальних випадків – 4397.