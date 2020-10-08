Лише одна область готова до послаблення карантину
До послаблення карантину не готові майже всі регіони України
Станом на 8 жовтня ситуація із поширенням Covid-19 не дозволяє послаблювати карантин у 23 областях України та у місті Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найвищий показник захворюваності: у Сумській області — 267,6 людей на 100 тис. населення (+), у Тернопільській області — 255,3 (-) та у Харківській області — 246,0 (+).
Готовою виявилась всього одна область — Кіровоградська — 21,0 (+).
Між іншим, очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, скільки приблизно коштує лікування одного хворого з важким перебігом коронавірусу. За його підрахунками ця сума складає від 45 тисяч гривень.
Напередодні у Нацслужбі здоров'я пояснили, хто із Covid-19 потрапляє до стаціонару.
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Всього244734
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Хворіють131811
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Одужали108233
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Померли4690
В Україні за минулу добу, 7 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 397. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 - померли від ускладнень.
За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Харківській, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у Києві.
В Україні за добу госпіталізували 900 пацієнтів з коронавірусом. В Україні станом на 8 жовтня зайнято понад 20 тисяч ліжок, виділених для пацієнтів з Covid-19.
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