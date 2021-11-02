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    Ситуація складна: на Київщині понад 60% ліжок із киснем завантажені

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    У госпітальних базах Київщини перебувають майже 2 тис. хворих на коронавірус - Ситуація складна: на Київщині понад 60% ліжок із киснем завантажені
    У госпітальних базах Київщини перебувають майже 2 тис. хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Керівництво Київської обладміністрації закликає мешканців регіону вакцинуватися

    У Київській області зростає кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Наразі в госпітальних базах перебувають майже 2 тис. жителів Київщини, це майже на 400 пацієнтів більше, ніж було минулого тижня. Про це 2 листопада під час брифінгу повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

    «Кількість нових інфікувань у нас дедалі збільшується. Минулого тижня мали черговий антирекорд – майже тисячу хворих на добу і понад 20 смертей. Бачимо, що ситуація складна, і, гадаю, вже майже всі зрозуміли, що єдина можливість подолати подальше поширення хвороби – це вакцинація», – зазначив Володін.

    Він додав, що практично всім пацієнтам необхідна киснева підтримка. 61,1% ліжок, під’єднаних до кисню, у лікарнях регіону вже завантажені.

    Також Володін повідомив, що впродовж минулого тижня на Київщині зробили понад 100 тисяч щеплень проти коронавірусу.

    «У нас працюють центри та пункти щеплень, за потреби можна звернутися за допомогою до мобільних бригад, які також продовжують працювати на Київщині. Це дуже важливо для маломобільних груп, бо саме вони – одна з найвразливіших верств населення», – сказав глава Київської ОДА.

    Наразі щеплення в регіоні отримала понад 599 тис. осіб. Повний курс вакцинації в області пройшли понад 439 тисяч жителів. При цьому в Київській області вакциновано 95,8% працівників медичних закладів і 90,1% працівників освітніх закладів.

    Як повідомлялося, у Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 152 тис. випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу, 1 листопада, виявлено 810 хворих, померли від коронавірусу 28 осіб.

    З 30 жовтня на Київщині почав діяти «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

    Теги: Київщина лікарня вакцинація коронавірус
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    Ситуація складна: на Київщині понад 60% ліжок із киснем завантажені