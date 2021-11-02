Карантин у Києві. Скільки закладів порушили обмеження в перший день локдауну

Говорити про цілковите зняття обмежувальних заходів у Києві зарано, оскільки ще не сформваний колективний імунітет

Менш як 10% столичних суб'єктів господарювання, які було перевірено 1 листопада, в перший день нових обмежень, не дотримувалися встановлених обмежень. Про це розповів керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан Радіо НВ.

«Можна пишатися киянами та суб'єктами господарювання, які дотримуються протиепідемічного режиму: правильними чергами в центри вакцинації, правильними заходами в публічних місцях. Перевірено понад 500 суб'єктів господарювання та складено лише 45 протоколів – це менше, ніж 10%. Дуже добрий показник для Києва», – зазначив Рубан.

Керівник київської Держпродспоживслужби вважає, що говорити про цілковите зняття обмежувальних заходів у Києві зарано, адже для цього потрібен колективний імунітет на рівні не меншому, ніж 85%.

«Коли знизиться епідемія, коли почнуть знижуватися темпи захворюваності, коли у нас сформується імунітет на рівні 85-90%. Прогнозувати цю цифру можна лише навесні наступного року. Сьогодні на коронавірусну інфекцію перехворіло 280 тисяч осіб; ще вдвічі більше перехворіли у легкій формі, які не фіксуються через не звернення за медичною допомогою; мільйон осіб вакцинувалися. У результаті ми отримуємо цифру 65% населення, які зустрілися з даним збудником природньо або штучно. Формування (імунітету. – Ред.) у 30% (відбуватиметься – Ред.) цілий сезон взимку», – розповів Рубан.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

За словами мера Віталія Кличка, Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

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