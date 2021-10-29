У суботу Київщина переходить у «червону» зону (список заборон)

Вакцинація або негативний ПЛР-тест є головною вимогою для роботи усіх закладів

З 00:00 30 жовтня на Київщині почне діяти «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Відповідно з цієї суботи почнуть діяти жорсткі обмеження «червоної» зони. Будуть заборонені:

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників.

Робота всіх перерахованих закладів можлива лише, якщо 100% працівників і всі відвідувачі матимуть «зелений» Covid-сертифікат, який свідчитиме про повний курс вакцинації, або негативний результат ПЛР-тесту.

При цьому під час «червоного» рівня епідемічної небезпеки дозволена робота банків, АЗС, аптек, ветеринарних магазинів та усіх продовольчих. Але обов’язковою умовою залишається дотримання всіх протиепідемічних правил.

Як повідомлялося, усього з початку вакцинальної кампанії на Київщині проведено понад 972 тисячі щеплень проти Covid-19. Повний курс вакцинації пройшли понад 429 тис. жителів регіону.

Як повідомлялося, за минулу добу, 28 жовтня, на Київщині коронавірус підтверджено у 988 осіб.

28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

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