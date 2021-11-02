У Києві рекордна за час пандемії добова кількість смертей від Covid-19
Минулої доби у столиці різко зросла кількість виявлених випадків коронавірусу
За минулу добу, 1 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1738 осіб. Це на 1243 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 31 жовтня було зафіксовано 495 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 261 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 230 тис. осіб (за добу 1 листопада – 1157)
- померли понад 6,2 тис. людей (за добу – 60)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 152 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 810 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 134 тис. осіб (за добу 1 листопада – 201)
- померли 3,3 тис. осіб (за добу – 28).
1 листопада в Україні медики зафіксували понад 19,4 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,9 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
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