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    У Києві рекордна за час пандемії добова кількість смертей від Covid-19

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    У Києві щодня зростає кількість госпіталізацій хворих на коронавірус - У Києві рекордна за час пандемії добова кількість смертей від Covid-19
    У Києві щодня зростає кількість госпіталізацій хворих на коронавірус
    Фото: glavcom.ua

    Минулої доби у столиці різко зросла кількість виявлених випадків коронавірусу

    За минулу добу, 1 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1738 осіб. Це на 1243 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 31 жовтня було зафіксовано 495 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 261 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 230 тис. осіб (за добу 1 листопада – 1157)
    • померли понад 6,2 тис. людей (за добу – 60)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 152 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 810 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 134 тис. осіб (за добу 1 листопада – 201)
    • померли 3,3 тис. осіб (за добу – 28).

    1 листопада в Україні медики зафіксували понад 19,4 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,9 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

    Правоохоронці проводять у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

    Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    У Києві рекордна за час пандемії добова кількість смертей від Covid-19