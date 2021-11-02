У Києві рекордна за час пандемії добова кількість смертей від Covid-19

У Києві щодня зростає кількість госпіталізацій хворих на коронавірус

Минулої доби у столиці різко зросла кількість виявлених випадків коронавірусу

За минулу добу, 1 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1738 осіб. Це на 1243 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 31 жовтня було зафіксовано 495 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 261 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 230 тис. осіб (за добу 1 листопада – 1157)

померли понад 6,2 тис. людей (за добу – 60)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 152 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 810 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 134 тис. осіб (за добу 1 листопада – 201)

померли 3,3 тис. осіб (за добу – 28).

1 листопада в Україні медики зафіксували понад 19,4 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,9 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

Правоохоронці проводять у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.