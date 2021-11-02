В Україні понад 19 тисяч нових випадків коронавірусу за добу
Минулої доби померло 700 людей
Станом на ранок 2 листопад в Україні зафіксовано 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1263, медпрацівників – 339. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 188 осіб;
- летальних випадків – 700;
- одужало – 12,6 тис. осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2,9 млн осіб;
- одужало – 2,4 млн осіб;
- летальних випадків – 68,7 тис.;
- проведено ПЛР-тестувань – 14,5 млн.
Напередодні 273,3 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали майже 207,9 тис. людей, повністю імунізовані – 65,4 тис. людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено майже 10,5 млн людей, з них отримали одну дозу – майже 10,5 млн осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7,5 млн осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17,9 млн щеплень.
93,5 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.
До слова, Комаровський назвав найстрашнішу помилку при лікуванні Covid-19 вдома
Як повідомлялося, у «Дельта»-штаму Covid-19 третина нових симптомів: як змінився перебіг хвороби
Читайте також: