В Україні понад 19 тисяч нових випадків коронавірусу за добу

Минулої доби померло 700 людей

Станом на ранок 2 листопад в Україні зафіксовано 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1263, медпрацівників – 339. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 188 осіб;

летальних випадків – 700;

одужало – 12,6 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2,9 млн осіб;

одужало – 2,4 млн осіб;

летальних випадків – 68,7 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – 14,5 млн.

Напередодні 273,3 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали майже 207,9 тис. людей, повністю імунізовані – 65,4 тис. людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено майже 10,5 млн людей, з них отримали одну дозу – майже 10,5 млн осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7,5 млн осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17,9 млн щеплень.

93,5 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

До слова, Комаровський назвав найстрашнішу помилку при лікуванні Covid-19 вдома

Як повідомлялося, у «Дельта»-штаму Covid-19 третина нових симптомів: як змінився перебіг хвороби