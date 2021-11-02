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    В Україні понад 19 тисяч нових випадків коронавірусу за добу

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    До лікарень протягом 1 листопада потрапило понад 3000 людей - В Україні понад 19 тисяч нових випадків коронавірусу за добу
    До лікарень протягом 1 листопада потрапило понад 3000 людей
    фото МОЗ

    Минулої доби померло 700 людей

    Станом на ранок 2 листопад в Україні зафіксовано 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1263, медпрацівників – 339. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 3 188 осіб;
    • летальних випадків – 700;
    • одужало – 12,6 тис. осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2,9 млн осіб;
    • одужало – 2,4 млн осіб;
    • летальних випадків – 68,7 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 14,5 млн.

    Напередодні 273,3 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали майже 207,9 тис. людей, повністю імунізовані – 65,4 тис. людей.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено майже 10,5 млн людей, з них отримали одну дозу – майже 10,5 млн осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7,5 млн осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17,9 млн щеплень.

    93,5 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

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    Теги: Україна хвороби небезпека коронавірус
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    В Україні понад 19 тисяч нових випадків коронавірусу за добу