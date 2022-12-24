Ситуація з енергопостачанням Київщини залишається критичною

ДТЕК просить мешканців області повідомляти, якщо відсутнє електропостачання більше 24 годин

Ситуація з електропостачанням лишається критичною у Київській області. Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі.

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«Спільними зусиллями енергетиків нам довелось перерозподілити навантаження та зрівняти умови постачання світла для Ірпеня та колишнього Києво-Святошинського району з іншими районами області. Допомогає також тепла погода та традиційне зниження споживання електроенергії в вихідні», – йдеться у повідомленні.

ДТЕК просить мешканців Київської області відразу після того, як світло з’явилось вмикати енергоємні прилади по черзі – спочатку скористатись одним, потім відключити його і користуватись іншим.

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«Це допоможе уникнути аварій та зберегти світло у вашому та сусідніх будинках», – додали у ДТЕК.

ДТЕК просить мешканців області повідомляти, якщо відсутнє електропостачання більше 24 годин.

«Наші фахівці приймуть заявку та зроблять все можливе, щоб повернути вам світло. Продовжуємо робити все можливе, щоб покращити ситуацію! Про будь-які зміни будемо інформувати додатково», – зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, 15 грудня, російські загарбники завдали масованого удару по енергетичному об'єкту ДТЕК. Через атаку його відключили.