Зеленський вручив державні нагороди енергетикам (фото)

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять працівників енергетичної галузі, чиї життя забрала війна

З нагоди Дня енергетика, який відзначається в Україні 22 грудня, президент Володимир Зеленський зустрівся з працівниками енергетичної галузі та вручив державні нагороди. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Зазначається, що урочиста церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці у Києві. Звертаючись до енергетиків, глава держави наголосив, що всі вони – захисники України, адже відновлюють постачання енергії після ракетних ударів з боку російських терористів.

«Захисники й захисниці нашого життя, людей, держави, нашого суспільства, економіки й загалом, упевнений, нашого майбутнього. Для мене честь бачити сьогодні вас тут, у Маріїнському палаці, й відзначати державними нагородами з нагоди Дня енергетика. Я вітаю всіх вас, усіх українських енергетиків із професійним святом!», – сказав президент.

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Зеленський зазначив, що українські працівники енергетичної галузі – серед тих, хто своєю увагою та сумлінністю забезпечує майбутню перемогу України, і про це має знати весь наш народ. Він висловив подяку всім, хто працює для забезпечення роботи енергетичної системи України, хто повертає стабільність українській енергетиці після російських ударів ракетами й дронами.

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«Дякую всім вам. Дякую майстрам, інженерам, машиністам, диспетчерам, дякую вантажникам, водіям, слюсарям, ремонтним бригадам, керівництву енергетичних обʼєктів і підприємств та обовʼязково – усім тим, хто навчає фахівців для енергетичної галузі», – сказав глава держави.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять працівників енергетичної галузі, чиї життя забрала війна.

Глава держави також вручив енергетикам і членам родин загиблих працівників галузі державні нагороди та почесні звання «Заслужений енергетик України», присвоєні за вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість, виявлені під час ліквідації наслідків аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури, сумлінне виконання професійного обов’язку.

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