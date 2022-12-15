Росія обстріляла об’єкт ДТЕК. Його відключено від енергосистеми

Компанія не уточнює, в якому саме регіоні відбувся обстріл.

Сьогодні, 15 грудня, російські загарбники завдали масованого удару по енергетичному об'єкту ДТЕК. Через атаку його відключили. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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«Сьогодні, 15 грудня, ворог здійснив черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання», - зазначають у компанії.

Там деталізують, що підприємство повністю відключено від енергосистеми. Його зупинка призвела до обмежень теплопостачання у регіоні.

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У ДТЕК додають, що енергетики вже розпочали відновлення. При цьому компанія не уточнює, в якому саме регіоні відбувся обстріл.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Росія не змогла зруйнувати українські енергетичну систему та занурити країну у блекаут попри те, що за останні півтора місяця випустила більше тисячі ракет та дронів. Також Шмигаль додав, що в Україні вже створили паралельну енергетичну систему, яка живиться від генераторів незалежно від центральної.