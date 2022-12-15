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Росія обстріляла об’єкт ДТЕК. Його відключено від енергосистеми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія обстріляла об’єкт ДТЕК. Його відключено від енергосистеми
Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання
фото ілюстративне

Компанія не уточнює, в якому саме регіоні відбувся обстріл.

Сьогодні, 15 грудня, російські загарбники завдали масованого удару по енергетичному об'єкту ДТЕК. Через атаку його відключили. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Сьогодні, 15 грудня, ворог здійснив черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання», - зазначають у компанії.

Там деталізують, що підприємство повністю відключено від енергосистеми. Його зупинка призвела до обмежень теплопостачання у регіоні.

У ДТЕК додають, що енергетики вже розпочали відновлення. При цьому компанія не уточнює, в якому саме регіоні відбувся обстріл.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Росія не змогла зруйнувати українські енергетичну систему та занурити країну у блекаут попри те, що за останні півтора місяця випустила більше тисячі ракет та дронів.  Також Шмигаль додав, що в Україні вже створили паралельну енергетичну систему, яка живиться від генераторів незалежно від центральної.

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Теги: ДТЕК війна енергетика обстріл

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