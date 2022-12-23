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Окупанти обстріляли енергетичний об'єкт ДТЕК. Загинув працівник підприємства

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли енергетичний об'єкт ДТЕК. Загинув працівник підприємства
Російські загарбники завдали удару по енергетичному об'єкту ДТЕК
фото ілюстративне

Це вже 21-а терористична атака РФ на енергетичні об'єкти ДТЕК

Російські війська сьогодні, 23 грудня, обстріляли один із енергетичних об'єктів ДТЕК. Внаслідок обстрілу загинув працівник підприємства. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Повідомляється, що окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено обладнання, і станція припинила виробництво електроенергії.

«На жаль, через атаку загинув працівник підприємства, а ще одна людина була поранена. Це вже 21-а терористична атака РФ на енергетичні об'єкти ДТЕК», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 грудня, російські загарбники завдали масованого удару по енергетичному об'єкту ДТЕК. Через атаку його відключили.

Додамо, триває 303-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав один ракетний, чотири авіаційних удари, а також здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.

Теги: ворог ДТЕК обстріл окупанти

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