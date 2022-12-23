Окупанти обстріляли енергетичний об'єкт ДТЕК. Загинув працівник підприємства

Це вже 21-а терористична атака РФ на енергетичні об'єкти ДТЕК

Російські війська сьогодні, 23 грудня, обстріляли один із енергетичних об'єктів ДТЕК. Внаслідок обстрілу загинув працівник підприємства. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

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Повідомляється, що окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено обладнання, і станція припинила виробництво електроенергії.

«На жаль, через атаку загинув працівник підприємства, а ще одна людина була поранена. Це вже 21-а терористична атака РФ на енергетичні об'єкти ДТЕК», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 15 грудня, російські загарбники завдали масованого удару по енергетичному об'єкту ДТЕК. Через атаку його відключили.

Додамо, триває 303-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав один ракетний, чотири авіаційних удари, а також здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.