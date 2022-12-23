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Садовий знайшов винних в енергетичній кризі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Садовий знайшов винних в енергетичній кризі
Енергосистема України через обленерго була приватизована під певні зобов’язання, які ніхто не виконав
фото з відкритих джерел

Мер Львова: «Усі активи російських олігархів мають бути заарештовані і працювати на економіку України»

Україну спіткала енергетична криза в тім числі й через російських олігархів, котрі є власниками обленерго у багатьох регіонах країни. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Проблема в енергетиці, зокрема, й через те, що вся наша енергосистема через обленерго була приватизована під певні зобов’язання, які ніхто не виконав. Чомусь про це мовчать», – сказав Садовий.

На думку очільника Львова, всі активи російських олігархів мають бути заарештовані і працювати на економіку України.

«І також хотів би, аби активи олігархів, які перебувають в Україні, були повернуті в державну власність і знайшли нових власників на прозорих аукціонах», – додав Андрій Садовий.

Нагадаємо, новостворене державне АТ «Українські розподільні мережі» (УРМ) може очолити менеджер зі структури російського олігарха Костянтина Григоришина, якому належать п’ять українських обленерго. 

Напередодні Садовий розповів, як релокація бізнесу оживила економіку Львова. Аби підприємства переїжджали до західної столиці, влада створила для них максимально комфортні умови.

Також міська рада Львова прийняла бюджет на наступний, 2023 рік. Західній столиці доведеться затягнути пасок, однак при цьому вона зможе суттєво допомогти армії. 

Раніше Садовий присоромив мерів, що не впоралися з президентськими «пунктами незламності». Львівська міська влада почала централізовано вибудовувати пункти обігріву для громадян ще з літа. Тому нинішнє підсилення на рівні Офісу президента сприйняла позитивно. 

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Теги: влада криза Андрій Садовий бюджет

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