Ситуація зі світлом у Києві: чи будуть сьогодні діяти графіки

У столиці й досі залишається дефіцит електроенергії

Сьогодні, 23 січня, у Києві діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

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За словами Коваленка, столиця нині має обмеження 948 МВт вдень і 608 МВт вночі. Надані Києву ліміти забезпечать 65% потреб в електроенергії у пікові години.

Проте дефіцит у системі все ще залишається значним, тож варто економити електроенергію. Адже стає холодніше, споживання росте, а енергосистема ще не настільки відновлена, щоб витримувати значні навантаження.

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Нагадаємо, українці вже звикли до аварійних відключень електроенергії: держенергонагляд назвав три регіони, де найскладніша ситуація зі світлом.

Раніше повідомлялося, що графіки відключень світла в Києві та області тепер мінятимуться щодня.