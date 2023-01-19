Графіки відключень світла в Києві та області тепер мінятимуться щодня

Ліміти споживання для Києва та області 19 січня дозволяють проводити відключення у стабілізаційних графіках

Відтепер кожного вечора компанія ДТЕК буде публікувати інформацію стосовно графіків відключень світла на наступний день. Про це повідомляється у телеграм-каналі компанії.

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Дізнатись про відключення світла за своєю адресою можна на сайті ДТЕК Київські електромережі або ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Повідомляється, що на 19 січня компанія «Укренерго» надала обмеження споживання електроенергії для столиці та Київської області:

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обмеження споживання для Києва встановлені на рівні 938 МВт на день та 593 МВт на ніч

ліміти для Київщини були встановлені на рівні 693 МВт на день та 703 МВт на ніч.

«Такі ліміти дозволяють проводити відключення у стабілізаційних графіках», – зазначає ДТЕК.

Як повідомлялося, гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив, що 19 січня Київ може повернутися до стабілізаційних графіків відключення світла.

Раніше енергетики назвали область, яка поки не може повернутися до графіку відключення світла.