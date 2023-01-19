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Енергетики ДТЕК пояснили, за яким принципом відбуваються відключення світла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Енергетики ДТЕК пояснили, за яким принципом відбуваються відключення світла
фото: glavcom.ua

Зазначається, що більшість відключень відбуваються дистанційно, та їх невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу

Більшість відключень світла в Україні відбуваються дистанційно, компанія ДТЕК не відключає електроенергію у жодній області України за скаргами сусідів. Про це повідомляє пресслужба  компанії.

«Компанія не проводить жодних відключень «за скаргами» у будь-якому з регіонів, де працюють ДТЕК Мережі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість відключень відбуваються дистанційно, та їх невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу.

При цьому, за можливості, бригади також виїжджають на лінії, які живлять критичну інфраструктуру, щоб в ручному режимі відключити будинки, що живляться від тієї ж мережі.

Окрім того, ДТЕК балансоутримувачів (ЖБК та ОСББ) будинків, що підключені до критичної інфраструктури, просять відключати їх власноруч для забезпечення соціальної справедливості та рівних умов для людей. Це також дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для українців.

Раніше повідомлялося, що відтепер кожного вечора компанія ДТЕК буде публікувати інформацію стосовно графіків відключень світла на наступний день.

Теги: енергетика електроенергія

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