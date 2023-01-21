Держенергонагляд назвав три регіони, де найскладніша ситуація зі світлом

Під час введення аварійних відключень з боку НЕК «Укренерго» графіки обмеження електропостачання не діють

Через російські атаки у Київській, Одеській та Дніпропетровській області аварійні відключення відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах. Про це йдеться у повідомленні Держенергонагляду.

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Зокрема, з початку року відомство отримало більш ніж 3 тис. звернень від споживачів, третина з яких стосувалась недотримання операторами систем розподілу графіків обмеження електропостачання.

«Необхідно нагадати – під час введення аварійних відключень з боку НЕК «Укренерго» графіки обмеження електропостачання не діють. Тому під час перевірки Держенергонаглядом операторів систем розподілу у більшості таких випадків недотримання графіків обмеження електропостачання не підтверджується», – зазначають у Держенергонагляді.

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Зазначається, що більшість таких звернень були від споживачів у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Держенергонагляд підкреслює, що енергетичні об’єкти на Київщині зазнають атак від самого початку повномасштабного вторгнення. В той же час, енергооб’єкти Одещини зазнали значних руйнувань внаслідок атак 10 грудня та 14 січня, а Дніпропетровщина є прифронтовим регіоном, який зазнає обстрілів майже щодня.

«Відповідно аварійні вимкнення, як і у прифронтових регіонах, тут стали майже постійними. У всіх випадках, навіть за наявності всіх необхідних людських та матеріальних ресурсів, на відновлення інфраструктури необхідний певний час, інколи, нажаль, тривалий», – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала масовано атакувати Україну ракетами та дронами. Основною ціллю цих атак стали об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури. Внаслідок атак в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.