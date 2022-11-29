У Києві запрацював найбільший «Пункт незламності» (фото) 

У пункті можна підзарядити гаджети та попрацювати

Мережу «Пунктів незламності» розгортають по всій Україні

У столичному торгово-розважальному центрі «Рівер Мол» запрацював найбільший «Пункт незламності». Про це інформує Дарницька районна державна адміністрація.

Під час відключень електроживлення торговельний центр працює на автономному живленні, тож кияни та гості столиці тут можуть погрітися, поїсти, підзарядити гаджети та попрацювати.

Під час переходу на автономне електропостачання можливе відключення живлення на 10-15 хвилин.

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фото: Дарницька районна державна адміністрація

Графік роботи: щодня з 10:00 до 21:00 (Дніпровська набережна, 12).

«Дякуємо свідомому бізнесу за активну позицію та співпрацю!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що запрацювала онлайн-мапа розташування «Пунктів незламності» для всієї України.

«Пункти незламності» мають працювати цілодобово для людей, у яких вдома періодично зникає світло, опалення, вода та погіршується мобільний зв’язок внаслідок регулярних відключень електроенергії, покликаних стабілізувати енергетичну інфраструктуру країни після російських ракетних обстрілів.

Як відомо, 22 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що по всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей – «Пункти незламності».