Головна Київ Фото
search button user button menu button

У Києві запрацював найбільший «Пункт незламності» (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Києві запрацював найбільший «Пункт незламності» (фото) 
У пункті можна підзарядити гаджети та попрацювати
фото: Дарницька районна державна адміністрація

Мережу «Пунктів незламності» розгортають по всій Україні 

У столичному торгово-розважальному центрі «Рівер Мол» запрацював найбільший «Пункт незламності». Про це інформує Дарницька районна державна адміністрація.

Під час відключень електроживлення торговельний центр працює на автономному живленні, тож кияни та гості столиці тут можуть погрітися, поїсти, підзарядити гаджети та попрацювати. 

Під час переходу на автономне електропостачання можливе відключення живлення на 10-15 хвилин.

5 фото
На весь екран
фото: Дарницька районна державна адміністрація

Графік роботи: щодня з 10:00 до 21:00 (Дніпровська набережна, 12).

«Дякуємо свідомому бізнесу за активну позицію та співпрацю!», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що запрацювала онлайн-мапа розташування «Пунктів  незламності» для всієї України. 

«Пункти незламності» мають працювати цілодобово для людей, у яких вдома періодично зникає світло, опалення, вода та погіршується мобільний зв’язок внаслідок регулярних відключень електроенергії, покликаних стабілізувати енергетичну інфраструктуру країни після російських ракетних обстрілів. 

Як відомо, 22 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що по всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей – «Пункти незламності».

 
Теги: енергетика столиця кияни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Фото

У Києві запрацював найбільший «Пункт незламності» (фото) 
У Києві запрацював найбільший «Пункт незламності» (фото) 
Ракетний обстріл Києва: рятувальники показали наслідки
Ракетний обстріл Києва: рятувальники показали наслідки
Сніг на дорогах: поліція оприлюднила статистику ДТП на Київщині
Сніг на дорогах: поліція оприлюднила статистику ДТП на Київщині
Ворог шість разів за ніч атакував Київщину. Поліція показала уламки дронів
Ворог шість разів за ніч атакував Київщину. Поліція показала уламки дронів
Поліція показала уламки збитих над Київщиною ракет (фото, відео)
Поліція показала уламки збитих над Київщиною ракет (фото, відео)
Обстріл ТЕЦ у Києві. Рятувальники показали наслідки
Обстріл ТЕЦ у Києві. Рятувальники показали наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Росія готує нову хвилю ракетних ударів по Україні: ISW назвав терміни
113K
Звірства бурятів та чеченців в Україні: реакція Кремля на слова Папи Римського
25K
Нардеп звинуватив СБУ та прокуратуру у блокуванні бізнесу найбільших підприємств країни
23K
«Ніхто воювати вже не хоче, всі наїлися». Рашист розповів, як в армії ворога назріває бунт (відео)
18K
Обстріл Дніпра: окупанти поцілили у приватне підприємство
12K
Білий дім: Путін робить огидні речі

Новини

ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Вчора, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту