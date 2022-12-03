За яких умов пункти обігріву у Києві працюватимуть цілодобово: заява Кличка

Пункти обігріву можуть працювати 24 години на добу, коли є надзвичайна ситуація

Пункти обігріву у столиці працюватимуть цілодобово лише у випадку, якщо у місті буде надзвичайна ситуація з опаленням та іншими комунікаціями. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє телеканал «Київ».

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«Цілодобово пункт обігріву повинен працювати? У мене тоді питання – вночі у нас дійсно існує комендантська година? Моє завдання надати всі сервіси, і ми робимо все від нас залежне для того, щоб надати тепло, світло, водопостачання і це є», – зазначив Кличко.

За його словами, пункти обігріву можуть працювати 24 години на добу, коли є надзвичайна ситуація. Коли ж у місті є світло та тепло, то немає сенсу тримати там людей.

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«Я дав завдання, щоб ці пункти працювали до 9 години вечора, щоб люди, які там працюють з ранку до вечора, мали можливість доїхати додому. Якщо буде надзвичайна ситуація – тоді ці пункти працюватимуть цілодобово», – наголосив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що у випадку повного блекауту в столиці, проїзд у громадському транспорті буде безкоштовним. Рух метро буде зупинений, а станції будуть використовувати як укриття.

Крім того, блекаути можуть призвести до дефіциту важливих продуктів.

Також у разі повного блекауту в Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої допомоги, якщо телефон 103 виявиться недоступним через перебої зі зв'язком.