Скандального нардепа Юрченка затримали на блокпосту (відео)

Юрченко пішов до поліції та написав заяву на військових

Скандального позафракційного нардепа, колишнього члена фракції «Слуга народу« Олександра Юрченка затримали на блокпосту. Про це повідомив депутат Київради Олександр Погребиський у Facebook, боєць тероборони, якого цитує 5 канал.

«Сьогодні нардеп Юрченко підійшовши до чатового, який виконував свої обов‘язки, почав лаятись та тикати військовому, згодом він схопився за кулемет військового. Звісно посвідчення він не показав та і не представився… Але хлопці зреагували миттєво і затримали порушника».

За словами депутата Київради, згодом Юрченко пішов до поліції та написав заяву на військових.

На опублікованому відео видно, як Юрченко визнає свою неправоту й вибачається.