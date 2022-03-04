Шуфрича, якого затримали бійці тероборони, передали до СБУ

Нестора Шуфрича затримано батальйоном Тероборони за спробу сфотографувати блокпост

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар повідомила, що нардепа від Опозиційного блоку - За життя Нестора Шуфрича вже забрали відповідні служби СБУ. Про це Сюмар написала на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, 206 батальйон тероборони Києва затримав нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що депутат фотографував позиції української армії.

Один із бійців 206-го батальйону розповів журналістам, що Шуфрич під’їхав до їхнього блокпосту, вийшов звідти і почав фотографувати блокпост.

«Шуфрич під’їхав під блокпост, вийшов із машини з охороною і почав фотографувати блокпост. Відповідно, був затриманий. При затриманні його охоронці намагались відстрілюватись. Зараз чекаємо поліцію і СБУ, щоб передати їм. Військові об’єкти або об’єкти, які використовуються військовими, фотографувати не можна. Зброю у охоронців забрали. Теж передамо поліції», – розповіли в батальйоні.

Як повідомив боєць, сам Шуфрич пояснив свої дії так: «Вийшов сфотографуватися на фоні місцевої пам’ятки». І додав, що депутат «цілий і неушкоджений».

Увага! Ненормативна лексика! Відео 18+!

Як повідомили «Схемам» у батальйоні, Шуфрич був із трьома охоронцями, які намагалися «відстрілюватися». Їх також затримали, а зброю вилучили. В батальйоні зазначають, що арсенал зброї в нардепа та його охорони складав: два автомати, три пістолети, та один автомат з затертим серійним номером, тобто, не зареєстрований належним чином.

Сюмар повідомила, що Шуфрича забрали відповідні служби СБУ.

«Арсенал зброї вилучили. Його вивезли у всій відповідності до того, як вивозять потенційних диверсантів. Наші хлопці мають залізну витримку… Його разом з озброєними людьми і незаконною зброєю затримали наші бійці 206 батальйону Тероборони», - написала нардепка.

Сюмар також опублікувала фото зброї, вилученої у його охоронців – за словами нардепки, у деяких одиниць затерто номери.

Як повідомлялося, 4 березня на одному з блок-постів 206-й батальйон затримав народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив депутатам від ОПЗЖ розстрілом за наближення до блок-постів.