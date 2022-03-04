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    Шуфрича, якого затримали бійці тероборони, передали до СБУ

    Бійці тероборони затримали Нестора Шуфрича за фото блокпоста у Києві - Шуфрича, якого затримали бійці тероборони, передали до СБУ
    Бійці тероборони затримали Нестора Шуфрича за фото блокпоста у Києві
    фото: кадр з відео

    Нестора Шуфрича затримано батальйоном Тероборони за спробу сфотографувати блокпост

    Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар повідомила, що нардепа від Опозиційного блоку - За життя Нестора Шуфрича вже забрали відповідні служби СБУ. Про це Сюмар написала на своїй сторінці в Facebook.

    Нагадаємо, 206 батальйон тероборони Києва затримав нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що депутат фотографував позиції української армії.

    Один із бійців 206-го батальйону розповів журналістам, що Шуфрич під’їхав до їхнього блокпосту, вийшов звідти і почав фотографувати блокпост.

    «Шуфрич під’їхав під блокпост, вийшов із машини з охороною і почав фотографувати блокпост. Відповідно, був затриманий. При затриманні його охоронці намагались відстрілюватись. Зараз чекаємо поліцію і СБУ, щоб передати їм. Військові об’єкти або об’єкти, які використовуються військовими, фотографувати не можна. Зброю у охоронців забрали. Теж передамо поліції», – розповіли в батальйоні.

    Як повідомив боєць, сам Шуфрич пояснив свої дії так: «Вийшов сфотографуватися на фоні місцевої пам’ятки». І додав, що депутат «цілий і неушкоджений».

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    Як повідомили «Схемам» у батальйоні, Шуфрич був із трьома охоронцями, які намагалися «відстрілюватися». Їх також затримали, а зброю вилучили. В батальйоні зазначають, що арсенал зброї в нардепа та його охорони складав: два автомати, три пістолети, та один автомат з затертим серійним номером, тобто, не зареєстрований належним чином.

    Сюмар повідомила, що Шуфрича забрали відповідні служби СБУ.

    «Арсенал зброї вилучили. Його вивезли у всій відповідності до того, як вивозять потенційних диверсантів. Наші хлопці мають залізну витримку… Його разом з озброєними людьми і незаконною зброєю затримали наші бійці 206 батальйону Тероборони», - написала нардепка.

    Сюмар також опублікувала фото зброї, вилученої у його охоронців – за словами нардепки, у деяких одиниць затерто номери.

    Як повідомлялося, 4 березня на одному з блок-постів 206-й батальйон затримав народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

    Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив депутатам від ОПЗЖ розстрілом за наближення до блок-постів.

    Теги: СБУ депутат машини військові Вікторія Сюмар Нестор Шуфрич
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    Шуфрича, якого затримали бійці тероборони, передали до СБУ