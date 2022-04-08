Вони були завсідниками телеканалів: Данілов розповів, хто потрапить до реєстру колаборантів

Секретар РНБО пообіцяв, що у реєстрі колаборантів буде багато дивовижних людей

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що в Україні найближчим часом з'явиться публічний реєстр колаборантів, в якому буде багато неочевидних персон. Про це він розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

«Апарат РНБО за дорученням президента веде реєстр колаборантів. Найближчим часом ми його оприлюднимо, щоб всі бачили їхні прізвища та імена», – заявив Данілов.

«Там буде дуже багато дивовижних людей, які до 24 лютого виступали на всіх телеканалах. Вони були завсідниками та навіть ведучими деяких програм і на наших каналах кричали про нашу державу, свободу слова», – пообіцяв Данілов.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада посилила відповідальність за колабораціонізм. Зокрема, до Кримінального кодексу України внесено нову статтю 111-2. «Пособництво державі агресору». Вона передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Як відомо, у березні президент Володимир Зеленський підписав закони про колабораціонізм. Тепер за співпрацю з Російською Федерацією загрожує кримінальна відповідальність. Мова про два закони, що стосуються колабораційної діяльності, а саме №5143 та №5144.