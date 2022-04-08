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    Події в Україні

    Вони були завсідниками телеканалів: Данілов розповів, хто потрапить до реєстру колаборантів

    Апарат РНБО за дорученням президента веде реєстр колаборантів - Вони були завсідниками телеканалів: Данілов розповів, хто потрапить до реєстру колаборантів
    Апарат РНБО за дорученням президента веде реєстр колаборантів
    фото з відкритих джерел

    Секретар РНБО пообіцяв, що у реєстрі колаборантів буде багато дивовижних людей

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що в Україні найближчим часом з'явиться публічний реєстр колаборантів, в якому буде багато неочевидних персон. Про це він розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

    «Апарат РНБО за дорученням президента веде реєстр колаборантів. Найближчим часом ми його оприлюднимо, щоб всі бачили їхні прізвища та імена», – заявив Данілов.

    «Там буде дуже багато дивовижних людей, які до 24 лютого виступали на всіх телеканалах. Вони були завсідниками та навіть ведучими деяких програм і на наших каналах кричали про нашу державу, свободу слова», – пообіцяв Данілов.

    Як повідомляв «Главком», Верховна Рада посилила відповідальність за колабораціонізм. Зокрема, до Кримінального кодексу України внесено нову статтю 111-2. «Пособництво державі агресору». Вона передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

    Як відомо, у березні президент Володимир Зеленський підписав закони про колабораціонізм. Тепер за співпрацю з Російською Федерацією загрожує кримінальна відповідальність. Мова про два закони, що стосуються колабораційної діяльності, а саме №5143 та №5144.

    Читайте також: Конфіскація майна росіян і колаборантів. Які можуть бути проблеми
    Теги: росія окупанти Верховна Рада РНБО війна мова Володимир Зеленський Україна президент колабораціонізм окупація реєстр Олексій Данілов #stoprussia
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    Вони були завсідниками телеканалів: Данілов розповів, хто потрапить до реєстру колаборантів