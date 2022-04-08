  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Сейм Латвії оголосив 9 травня днем пам'яті загиблих українців

    Сейм Латвії оголосив 9 травня днем пам'яті загиблих на війні проти Росії українців - Сейм Латвії оголосив 9 травня днем пам'яті загиблих українців
    Сейм Латвії оголосив 9 травня днем пам'яті загиблих на війні проти Росії українців
    фото з відкритих джерел

    На резиденції президента, будівлі Кабміну та Сейму в цей день розмістять прапор України

    Сейм Латвії у фінальному читанні підтримав пропозицію призначити 9 травня 2022 року днем пам'яті українців, загиблих в результаті агресивної війни РФ – цивільних жителів і захисників України. Про це повідомляє Delfi.

    Пропозицію підтримав 61 депутат, проти проголосували 18.

    Окремі опозиційні депутати в дебатах закликали вибрати для цієї мети іншу дату, наприклад 24 лютого, мотивуючи це тим, що призначення жалоби на 9 травня виглядає як спроба приховано заборонити святкування 9 травня і використовувати трагедію в Україні для внутрішніх політичних цілей.

    Схвалений проект передбачає, що в день пам'яті державні прапори будуть приспущені. На резиденції президента, будівлі Кабміну і Сейму поруч розмістять і прапор України. Державні та місцеві органи влади цього дня не можуть організовувати розважальні заходи та свята – дозвіл на них не даватимуть.

    Раніше Сейм схвалив поправки до законодавства, які забороняють на масових заходах символіку, що використовується для позначення військової агресії та військових злочинів – за винятком випадків, коли метою не є виправдання або прославлення таких злочинів. Під дію закону потрапляють у тому числі символи Z i V.

    Раніше міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відзвітував про відновлення роботи дипломатичного представництва в столиці України.

    Теги: росія окупанти міністр депутат свята війна прапор Латвія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сейм Латвії оголосив 9 травня днем пам'яті загиблих українців