Сейм Латвії оголосив 9 травня днем пам'яті загиблих українців

На резиденції президента, будівлі Кабміну та Сейму в цей день розмістять прапор України

Сейм Латвії у фінальному читанні підтримав пропозицію призначити 9 травня 2022 року днем пам'яті українців, загиблих в результаті агресивної війни РФ – цивільних жителів і захисників України. Про це повідомляє Delfi.

Пропозицію підтримав 61 депутат, проти проголосували 18.

Окремі опозиційні депутати в дебатах закликали вибрати для цієї мети іншу дату, наприклад 24 лютого, мотивуючи це тим, що призначення жалоби на 9 травня виглядає як спроба приховано заборонити святкування 9 травня і використовувати трагедію в Україні для внутрішніх політичних цілей.

Схвалений проект передбачає, що в день пам'яті державні прапори будуть приспущені. На резиденції президента, будівлі Кабміну і Сейму поруч розмістять і прапор України. Державні та місцеві органи влади цього дня не можуть організовувати розважальні заходи та свята – дозвіл на них не даватимуть.

Раніше Сейм схвалив поправки до законодавства, які забороняють на масових заходах символіку, що використовується для позначення військової агресії та військових злочинів – за винятком випадків, коли метою не є виправдання або прославлення таких злочинів. Під дію закону потрапляють у тому числі символи Z i V.

Раніше міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відзвітував про відновлення роботи дипломатичного представництва в столиці України.