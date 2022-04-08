Арестович анонсував другий раунд війни Росії та України

Росія не заспокоїться, незалежно від того, хто буде при владі в країні, подальші зіткнення неминучі

Другий раунд збройного протистояння Росії та України невідворотній за кілька років. Щоправда, він буде не таким масштабним, адже боєздатність армія окупантів наразі сильно постраждала. Про це у інтерв’ю каналу «Ісландія» розповів радник керівника Офісу президента України, військовий експерт Олексій Арестович.

«Це буде операція меншого масштабу, присвячена, наприклад, відрізанню нас від Азовського моря остаточного, або захоплення Харкова, або до виходу на кордони так званих «ЛНР» та «ДНР», в адміністративні й проекції, як вони визнали їх напередодні війни», – пояснив Арестович.

За словами експерта, Росія не заспокоїться, незалежно від тог, хто буде при владі в країні. Зіткнення України й Росії неминуче.

«Ще декілька зіткнень до 2032-2035 року. Це як араби та євреї, тобто це цикл війн має пройти. Вони змагаються за Храмову гору ,а ми – за Печерську Лавру. Це екзистенцій ний конфлікт», – сказав Арестович.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь висловив думку, що наступні два тижні на фронті будуть вирішальними.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що активна фаза війни в Україні має закінчитись до середини квітня. Він зауважив: якщо до цього терміну не буде мирної угоди, розпочнеться партизанська війна.