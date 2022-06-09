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    Новини

    Сканери на київському вокзалі спровокували травми і запізнення на поїзд

    Рамки-металошукачі на Центральному залізничному вокзалі Києва спровокували велетенські черги - Сканери на київському вокзалі спровокували травми і запізнення на поїзд
    Рамки-металошукачі на Центральному залізничному вокзалі Києва спровокували велетенські черги

    Українці незадоволені встановленими на головному залізничному вокзалі країни металошукачами

    Початок роботи рамок-металошукачів на Центральному залізничному вокзалі у Києві обернувся проблемами для українців, які намагалися виїхати з Києва поїздами.

    Так, експерт з державного управління та містобудування Віктор Глеба розповів про 40-хвилинне чекання в черзі до входу на вокзал та «15 хвилин на рамку».

    За словами Глеби, одна людина, яка намагалася пролізти без черги, травмувалася. Також були ті, хто запізнився на поїзд через черги, спровоковані нововведенням.

    У соцмережах українці здебільшого критикують встановлені на вокзалі рамки-металошукачі, називаючи їх показухою.

    Журналіст Антон Швець звернув увагу, що такі черги збільшать кількість жертв при можливих ракетних ударах по будівлі залізничного вокзалу.

    Втім, є й позитивні відгуки про нововведення, оскільки тільки за перший день сканери виявили у пасажирів шість одиниць зброї, штик-ніж та майже 400 патронів.

    Нагадаємо, учора на Центральному залізничному вокзалі Києва були встановлені рамки-металошукачі.

    Керівництво столичного метрополітену попередило киян та гостей столиці про важливість завчасного прибуття на вокзал.

    Теги: Київ Укрзалізниця Україна вокзал
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    Сканери на київському вокзалі спровокували травми і запізнення на поїзд