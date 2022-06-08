На головному столичному вокзалі встановлені рамки-металошукачі (фото)

Залізничники посилюють заходи безпеки

На Центральному залізничному вокзалі у Києві «Укрзалізниця» встановила рамки-металошукачі. Про це повідомила у Facebook заступниця начальника «Київського метрополітену» Наталія Макогон.

«Тепер огляд, як в аеропорту, тому важливо приїздити зі значним запасом часу. Вскочити в останню хвилину уже не вийде. Зважте, будь ласка, щоб не спізнитись», – йдеться в підписі до фото.

Нагадаємо, днями був завданий ракетний удар по Києву: «Укрзалізниця» повідомила про втрати.