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    Новини

    На головному столичному вокзалі встановлені рамки-металошукачі (фото)

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    фото: Наталія Макогон/ Facebook

    Залізничники посилюють заходи безпеки

    На Центральному залізничному вокзалі у Києві «Укрзалізниця» встановила рамки-металошукачі. Про це повідомила у Facebook заступниця начальника «Київського метрополітену» Наталія Макогон.

    «Тепер огляд, як в аеропорту, тому важливо приїздити зі значним запасом часу. Вскочити в останню хвилину уже не вийде. Зважте, будь ласка, щоб не спізнитись», – йдеться в підписі до фото.

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    Нагадаємо, днями був завданий ракетний удар по Києву: «Укрзалізниця» повідомила про втрати.

    Теги: росія окупанти Київ війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    На головному столичному вокзалі встановлені рамки-металошукачі (фото)