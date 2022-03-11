Залізниця запускає сайт про потяги під час війни

Українці втікають від війни на захід

Українці втікають від війни на захід

На ресурсі міститься уся актуальна інформація про евакуаційні рейси та маршрути

Компанія «Укрзалізниця» запускає новий вебресурс, щоб інформувати пасажирів про евакуаційні рейси, міжнародні маршрути та роботу вокзалів під час війни. Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

В «Укрзалізниці» зазначили, що на новому сайті пасажири зможуть отримати актуальну інформацію щодо:

евакуаційних рейсів;

міжнародних маршрутів;

роботи вокзалів;

черг на пунктах перетину кордонів з країнами Євросоюзу.

Сайт доступний за посиланням.

До слова, Міністерство інфраструктури розробило мапи альтернативних маршрутів для пасажирських автоперевезень зі сходу на захід.

Також Офіс президента та Київська ОВА розповіли, як відбувається сьогоднішня евакуація.