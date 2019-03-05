  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Скільки коштує сьогодні на Київщині бензин (АЗС, ціни)

    • Розсилка
    Скільки коштує сьогодні на Київщині бензин (АЗС, ціни)

    Найдешевший бензин марки А-95 сьогодні можна придбати за ціною 25,79 грн за літр

    Вранці 5 березня середня ціна на бензин марки А-95 на автозаправках у Києві та області становить 27,89 грн за літр.

    Про це свідчать дані ресурсу Vseazs.com.

    На Київщині найдешевший бензин марки А-95 сьогодні вранці можна придбати на АЗС Chipo - за ціною 25,79 грн за літр.

    На АЗС «БРСМ-нафта» бензин А-95 можна придбати по 26,19 грн за літр.

    На автозаправках MANGO бензин А-95 продають по 26,39 грн за літр.

    На АЗС «Маркет» бензин А-95 продають по 26,62 грн за літр.

    На АЗС «Люксвен» літр бензину А-95 пропонують по 26,69 грн.

    На АЗС «Авантаж 7» бензин марки А-95 можна придбати по 26,95 грн за літр.

    На АЗС SUN OIL бензин марки А-95 коштує 27,39 грн за літр.

    Мережа автозаправок UPG пропонує літр бензину А-95 по 27,40 грн.

    На АЗС ANP, «Авиас», Glusco, «Золотий Гепард» і «Формула» літр бензину А-95 пропонують по 27,95 грн.

    На АЗС «Авіас плюс» і «Укрнафта» літр бензину марки А-95 коштує 28,00 грн.

    На АЗС «КЛО» бензин марки А-95 продають по 28,19 грн за літр.

    Мережа автозаправок «АМІС» пропонує літр бензину А-95 по 28,49 грн.

    На автозаправках Shell бензин марки А-95 коштує 29,89 грн за літр.

    На АЗС «Народна» бензин А-95 можна придбати по 29,95 грн за літр.

    Найдорожчий бензин А-95 сьогодні пропонують на АЗС WOG, Socar і OKKO - по 29,99 грн за літр.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    бензин ціни Київщина АЗС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ