Кличко розповів, скільки столичних медиків отримали ковід-щеплення в перший день вакцинації

Першими в Києві вакцинують лікарів мобільних бригад з імунізації та медиків Олександрівської лікарні

За перший день кампанії з вакцинації від коронавірусу у Києві щеплення отримали 90 медпрацівників. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Міський голова зазначив, що в столиці, як у всіх регіонах країни, стартувала вакцинація проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), яку надало Міністерство охорони здоров’я.

«Столиця отримала 42,6 тис. доз препарату. Першими вакцинують лікарів мобільних бригад з імунізації та медиків Олександрівської лікарні. В цьому медзакладі минулого року надали допомогу майже 7 тисячам пацієнтів із підтвердженим діагнозом Covid-19. У день старту кампанії вакцину отримали 90 медпрацівників. Сьогодні триває робота з імунізації столичних медиків», – повідомив Кличко.

Мер нагадав, що місто підготувало 15 мобільних бригад з імунізації. Медики мобільних бригад пройшли відповідне навчання.

«Також підготовлені 120 тимчасових пунктів вакцинації від Covid-19 в закладах охорони здоров’я та інтернатах та 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста. Це зроблено для того, щоб не завантажувати кабінети щеплення, які роблять планову вакцинацію від інших хвороб», – зазначив Кличко.

Як повідомлялося, 25 лютого в Києві розпочалася вакцинація медичних працівників проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), наданої Міністерством охорони здоров’я. За перші півтори години кампанії провакциновано 30 медиків.

Першим вакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. Він зазначив, що почувається добре і має довіру до вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield).