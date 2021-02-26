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    Ковід-вакцинація та зростання захворюваності: Кличко інформує про ситуацію в Києві

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Ковід-вакцинація та зростання захворюваності: Кличко інформує про ситуацію в Києві
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Кличко розповів про стан справ у столиці

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у лікарнях;
    • скільки киян померли від грипу минулого року;
    • скільки медиків вакцинували у столиці;
    • скільки школярів та педагогів хворіють на коронавірус;
    • щодо добудови Подільсько-Воскресенського мосту;
    • про закупівлю вагонів для столичного метро.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 25 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 748 людей. Це на 96 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 24 лютого було 652 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 137076 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1311844
    • Одужали
      1151777
    • Хворіють
      134758
    • Померли
      25309

    25 лютого в Києві розпочалася вакцинація медичних працівників проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), наданої Міністерством охорони здоров’я. За перші півтори години кампанії провакциновано 30 медиків.

    Першим вакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. Він зазначив, що почувається добре і має довіру до вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield).

    Теги: Віталій Кличко Київ вакцинація коронавірус
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