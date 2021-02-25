Перший пішов: у Києві стартувала вакцинація від Covid-19 (відео)

Першим провакцинованим став завідувач відділення Олександрівської клінічної лікарні

Сьогодні, 25 лютого, в Києві розпочався процес вакцинації проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Першим провакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.

Транслював процесс вакцинації телеканал «Київ».

«Поганих відчуттів немає… Переді мною взагалі не стояло питання – вакцинуватися чи не вакцинуватися. Ми вже рік займаємося лікуванням Covid-хворих… Спершу це були поодинокі госпіталізації, потім це почало наростати – як снігова лавина», – розповів лікар.

Куценко пам’ятає першого пацієнта із коронавірусом, який потрапив до Олександрівської лікарні. Пам’ятає також першого померлого від хвороби – це сталося 6 квітня.

«Ми кожен день бачимо людське горе, людські трагедії. Тому вибору – вакцинувіатися чи не вакцинуватися – взагалі немає. Я взагалі вважаю, що збити цей шквал коронавірусу можна збити лише масовою вакцинацією населення», – зазначив лікар.

Нагадаємо, першою на Київщині щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину від Covid-19. Серед них і Київщина.

Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.

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