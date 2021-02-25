Старт вакцинації в Києві: як проходить щеплення в перші години кампанії (фото)

Вакцинування в Києві розпочалося з медиків мобільних бригад з імунізації та Олександрівської лікарні

Першими щеплення від коронавірусу в Києві отримали 30 медиків

Сьогодні, 25 лютого, о 10 годині в Києві розпочалася вакцинація медичних працівників проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), наданої Міністерством охорони здоров’я. За перші півтори години кампанії провакциновано 30 медиків. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург.

«Ми розпочали вакцинування з медиків мобільних бригад з імунізації та Олександрівської лікарні, на базі якої минулого року було проліковано близько 7 тисяч пацієнтів із підтвердженим діагнозом Covid-19», – зазначила Гінзбург.

Станом на 11:30 щеплення отримали 30 медиків, усі почуваються добре.

Першим вакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. Він зазначив, що почувається добре і має довіру до вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Директорка Департаменту нагадала, що Київ готувався до вакцинації. Для цього в столиці було сформовано 15 мобільних бригад з імунізації. Медики мобільних бригад пройшли та продовжуватимуть проходити відповідне навчання на національному рівні з імунізації від Covid-19 вакцинами від Pfizer/BioNTech та AstraZeneca. Підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров’я та інтернатах. Також підготовлено 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації від Covid-19 на базі ЦПМСД міста. Додаткові пункти знадобилися, щоб не заважати процесу планової обов’язкової вакцинації за календарем у наявних 138 кабінетах щеплень.

Як повідомлялося, 24 лютого в місто надійшло 42,6 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield).

23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.

Читайте також: