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    Вакцинація в Україні: за два дні щеплення отримали 1338 людей

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    Кампанія з вакцинації препаратом CoviShield стартувала в Україні 23 лютого 
    Фото: UNICEF Ukraine

    Україна є однією з останніх у Європі країн, яка розпочаала щеплення свого населення

    В Україні за два дні вакцинували від Covid-19 вже 1338 людей першою дозою вакцини, найбільше у Черкаській області, де загалом зробили 170 щеплень. Про це пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    «1179 осіб щеплено проти Covid-19 за добу 25 лютого 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 1338 осіб, з них отримали одну дозу – 1338 осіб», – йдеться у повідомленні.

    Кількість щеплень, проведених у регіонах:

    • Вінницька область – 20 щеплень;
    • Волинська область – 39 щеплень;
    • Дніпропетровська область – 60 щеплень;
    • Донецька область – 60 щеплень;
    • Житомирська область – 60 щеплень;
    • Закарпатська область – 10 щеплень;
    • Запорізька область – 50 щеплень;
    • Івано-Франківська область – 20 щеплень;
    • Київська область – 30 щеплень;
    • Кіровоградська область – 56 щеплень;
    • Луганська область – 60 щеплень;
    • Львівська область – 50 щеплень;
    • місто Київ – 90 щеплень;
    • Миколаївська область – 70 щеплень;
    • Одеська область – 60 щеплень;
    • Полтавська область – 70 щеплень;
    • Рівненська область – 20 щеплень;
    • Сумська область – 20 щеплень;
    • Тернопільська область – 90 щеплень;
    • Харківська область – 20 щеплень;
    • Херсонська область – 20 щеплень;
    • Хмельницька область – 10 щеплень;
    • Черкаська область – 90 щеплень;
    • Чернівецька область – 54 щеплення;
    • Чернігівська область – 50 щеплень.

    «За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Черкаській області (90 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Черкаській області (170 щеплень)», – додається у повідомленні.

    Нагадаємо, що 23 лютого до України з Індії прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoviShield, яку виготовляють в індійському Інституті сироватки крові за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

    24 лютого вакцину почали направляти в регіони. Цього ж дня опівдні щепили першого українця – ним став медик з Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.

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    Теги: медицина лікарня Україна щеплення вакцинація
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