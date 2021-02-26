Вакцинація в Україні: за два дні щеплення отримали 1338 людей
Україна є однією з останніх у Європі країн, яка розпочаала щеплення свого населення
В Україні за два дні вакцинували від Covid-19 вже 1338 людей першою дозою вакцини, найбільше у Черкаській області, де загалом зробили 170 щеплень. Про це пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
«1179 осіб щеплено проти Covid-19 за добу 25 лютого 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 1338 осіб, з них отримали одну дозу – 1338 осіб», – йдеться у повідомленні.
Кількість щеплень, проведених у регіонах:
• Вінницька область – 20 щеплень;
• Волинська область – 39 щеплень;
• Дніпропетровська область – 60 щеплень;
• Донецька область – 60 щеплень;
• Житомирська область – 60 щеплень;
• Закарпатська область – 10 щеплень;
• Запорізька область – 50 щеплень;
• Івано-Франківська область – 20 щеплень;
• Київська область – 30 щеплень;
• Кіровоградська область – 56 щеплень;
• Луганська область – 60 щеплень;
• Львівська область – 50 щеплень;
• місто Київ – 90 щеплень;
• Миколаївська область – 70 щеплень;
• Одеська область – 60 щеплень;
• Полтавська область – 70 щеплень;
• Рівненська область – 20 щеплень;
• Сумська область – 20 щеплень;
• Тернопільська область – 90 щеплень;
• Харківська область – 20 щеплень;
• Херсонська область – 20 щеплень;
• Хмельницька область – 10 щеплень;
• Черкаська область – 90 щеплень;
• Чернівецька область – 54 щеплення;
• Чернігівська область – 50 щеплень.
«За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Черкаській області (90 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Черкаській області (170 щеплень)», – додається у повідомленні.
Нагадаємо, що 23 лютого до України з Індії прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoviShield, яку виготовляють в індійському Інституті сироватки крові за ліцензією Oxford/AstraZeneca.
24 лютого вакцину почали направляти в регіони. Цього ж дня опівдні щепили першого українця – ним став медик з Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.