Слідчий і кандидат у депутати: подробиці про підозрюваного у вбивстві та розчленуванні жінки

37-річний юрист, якого підозрюють у жорстокому вбивстві, під час телешоу описував себе як «надійну і дбайливу» людину

12 липня Україну шокувала новина про затримання підозрюваного у жорстокому вбивстві. Вбивця задушив свою кохану, розчленував її, а частини тіла заховав у різних місцях. Затриманим виявився 37-річний Петро Бігун.

Стали відомі нові факти з біографії Петра Бігуна, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні тіла жінки. Він балотувався у депутати, був учасником ток-шоу, працював у прокуратурі, а також причетний до рейдерства.

Робота у прокуратурі

Журналістка Анна Бабінець оприлюднила інформацію, що Петро Бігун є колишнім правоохоронцем – він працював слідчим прокуратури.

«Коли я дивилася хорор-відео від поліції про це вбивство, то ніяк не могла зрозуміти, звідки у цього учасника ток-шоу «Одруження наосліп» такі навички з приховування злочинів. У відео голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у деталях розповідає про вбивство і про те, що Петро був адвокатом та учасником ток-шоу. Але чомусь не розповідає, що Петро Бігун – колишній правоохоронець, слідчий прокуратури», – зазначила Бабінець.

Суд через ДТП та обвинувачення у службовій підробці

У 2017 році суд звинуватив слідчого Бігуна у службовій підробці: він складав неправдиві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчого визнали винним у підробці документів, але дали іспитовий термін і він так і не потрапив у тюрму.

Із судового реєстру відомо, що у 2017 році в Голосіївському райсуді Києва зареєстрували кримінальне провадження проти Петра Бігуна, звинувативши його у службовій підробці. Згідно з обвинувальним актом, працюючи слідчим у прокуратурі Києва, Бігун складав завідомо неправдиві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Було укладено угоду про визнання винуватості сторони. Згідно з угодою, суд визнав Бігуна винним, однак на підставі ст. 75 ККУ звільнив від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

У 2016 році напідпитку Бігун потрапив у аварію, проте покарання також не отримав. Хоч суд визнав його винним, однак провадження у справі закрили через закінчення строку накладення адміністративного стягнення.

Кандидат у депутати

За інформацією руху «Чесно», Бігун, який народився 12 липня 1985 року в місті Дудинка Красноярського краю в Росії, у 2019 році балотувався як самовисуванець у Верховну Раду по київському 222-му округу, але не був обраний. Вже наступного 2020 року чоловік балотувався до Київської міської ради від партії «Правий сектор», був безпартійним, але знову не потрапив до списку обраних. На той момент Бігун працював директором ТОВ «Сарго Вінч» та проживав у Києві.

Вже за два роки, у 2022-му Бігун значиться керівником кампаній «Бігун Бенджамін», охоронного підприємства «Хорт», ТОВ «Сарго Вінч» та «Таргет менеджмент». Слід зазначити, що на своїй сторінці у Facebook Петро відзначав у місцях роботи не лише згадані «Сарго Вінч» та «Хорт», а й Верховну Раду.

Причетність до рейдерства

Бігуна пов'язують з рейдерством. За даними видання «Наші гроші», в результаті рейдерської атаки у 2017 році Бігун став новим формальним власником ТРЦ «Victoria Gardens» у Львові. Проте через суд рейдерство зупинили.

Того ж року напередодні захоплення торгового центру підозрюваний отримав «у подарунок» квартиру у Києві площею 86 кв. м. Через місяць на цю ж квартиру були внесені дані щодо договору іпотеки, виданого 18 травня. Як свідчить витяг з реєстру нерухомості, того дня 1,85 млн грн Бігуну позичив Дмитро Білоус, який виявився генерал-майором СБУ часів Януковича.

Учасник телевізійних шоу та мотиваційний коуч

Бігун вказував у своїх соцмережах, що він працює мотиваційним спікером та коучем з особистісного зростання.

Також підозрюваний у розчленуванні також брав активну участь у кастингах для різних шоу. У своїй анкеті, яка є у відкритому доступі, Бігун пише: «Характер життєрадісний, дружелюбний, щасливий, активний, кмітливий, винахідливий, з почуттям гумору, оптиміст, намагаюся думати і творити, творю позитивно, швидко навчаюся процесу, займаюся спортом і гартуванням, намагаюся вести здоровий спосіб життя».

У 2019 році підозрюваний у вбивстві був учасником одного з ток-шоу про одруження. У програмі Бігун описував себе як «надійну, дбайливу» людину.

«Думаю, я ідеальний чоловік. Я власник юридичної компанії. Наша команда займається цивільними, кримінальними справами, господарськими сімейними... Люблю займатися саморозвитком», – розповідав про себе чоловік.

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що поліція Київщини затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві нареченої. На початку червня на березі водойми в селі Нові Безрадичі місцеві працівники виявили дорожню валізу з частинами жіночого тіла. Всередині були відрізані жіночі кінцівки, а також фрагменти хребта жінки. Рештки були ретельно замотані в жіночий одяг.

Згодом правоохоронці з'ясували, що жертва – 39-річна уродженка Краматорська навесні приїхала з Польщі на Київщину і оселилась в приватному будинку свого нового знайомого. Подругам жінка зізналась, що зустріла кохану людину, з якою планує влаштувати особисте життя.